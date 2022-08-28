Büyükada Rum Yetimhanesi'nin restorasyonunda sona doğru

İSTANBUL (DHA)

Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük ahşap yapısı olma özelliğini taşıyan Büyükada Rum Yetimhanesi'nin okul binasının restorasyonu için Anıtlar Kurulu'ndan onay çıktığı öğrenildi. 25 Ağustos'taki onayın ardından restorasyon çalışmalarının önünün açıldığını belirten Yetimhane Restorasyon Projesi Koordinatörü Laki Vingas, "Umudumuz yıl sonu itibariyle bu süreci tamamlamak. Finans kaynakları da temin edilirse ve bir buçuk senede tamamlanır" dedi.

Fransız Mimar Alexander Vallaury tarafından 1898'de inşa edilen 'Prinkipo Palas' oteli, ruhsat verilmemesi üzerine 1900'lerin başında bir Rum tarafından satın alınarak, yetimhane şeklinde kullanılması şartıyla Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi'ne bağışlandı. Tarihi yapı, 1964'te kapısına kilit vurulana kadar yaklaşık 6 bin Rum yetime yuva oldu. 57 yıl önce kaderine terk edilen Büyükada Rum Yetimhanesi'nin okul binası için Anıtlar Kurulu'ndan 25 Ağustos'ta restorasyon onayının çıktığı belirtildi. Restorasyonun bir buçuk senede tamamlanacağını söyleyen Yetimhane Restorasyon Projesi Koordinatörü Laki Vingas, okul binasının restorasyon sürecini ve kurul kararını değerlendirdi.