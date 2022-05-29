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“BÜYÜKADA PEMBE DÜŞLER” Sanat Sergi Etkinliği

Sergi, bir hafta süre ile Büyükada Çınar Meydanı’nda Adalar Kültür Derneği‘nde sanatseverlerin ziyaretine açık. 

29 Mayıs 2022 Pazar 23:57
“BÜYÜKADA PEMBE DÜŞLER” Sanat Sergi Etkinliği

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Adalar Kültür Derneği, Rekreasyon Derneği’nin 28 Mayıs - 3 Haziran 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Pembe Düşler” karma sergisine ev sahipliği yapıyor. Düzenlenen kokteylle açılan sergide, Rekreasyon Derneği üyesi 22 sanatçıdan çeşitli tekniklerle üretilmiş 30’a yakın eser yer alıyor. 

Sergide ayrıca el yapımı takıların sergilendiği bir stand da bulunuyor. Rekreasyon Derneği Başkanı Harika Ören tarafından katılım belgelerinin sanatçılara tesliminden sonra;  Rekreasyon Derneği Hatay TemsilcisiSanat Terapisti Şahnaz Yılmaz‘ın Uygulamalı Sanat Terapisi büyük ilgi gördü.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Başta sanatçı Aynur Yıldırım olmak üzere, Alev Demirkesen, Asuman Türkkan, Ayşegül İ. Özdemir, Ayla Akyol, Beyza Bayraktaroğlu, Birgül Yüksel, Fevziye Özmen, Figen Koylan, Harika Ören, Hülya K. Ataözden, Kifayet E. Özkol, Nilüfer Batmanoğlu, Nil Batmanoğlu, Nur Ulubil, Özcan Atamert, Pervin Bülbül, Selma Tokdemir, Sema Babadostu, Süreyya Oskay, Şehnaz Aykaç, Şahnaz Yılmaz

Sergi, bir hafta süre ile Büyükada Çınar Meydanı’nda Adalar Kültür Derneği‘nde sanatseverlerin ziyaretine açık. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SergiBüyükadaPembe DüşlerSANATEtkinlikZambak Karabayönce Vatan
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