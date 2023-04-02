Büyük Zaferin 102. Yılında Anlamlı Gezi

ESKİŞEHİR- 2. İnönü Zaferi’nin 102'inci yıl dönümü sebebiyle, muharebelerin geçtiği Bilecik’in Bozüyük ilçesi ve Eskişehir’in İnönü ilçesinde resmi törenler düzenlendi. Bu kapsamda törenlere katılmak ve bağımsızlığa giden yolda tarihi noktaları ziyaret etmek üzere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği gezi ile katılımcılar anlamlı bir yolculuk yaptı.

Eskişehir kent merkezindeki Ulus Anıtı’nda buluşan Eskişehirliler buradan otobüslerle Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Metristepe Anıtı’na ulaştı. Resmi törenlere katılan ziyaretçiler bölgedeki incelemenin ardından İnönü ilçesinde bulunan İnönü Savaşları Karargah Müzesi’ni ziyaret ettiler.

Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtma Şube Müdür Vekili Hakan Öncü rehberliğinde devam eden gezinin bir diğer noktası ise Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan, bağımsızlığa giden yolun belge ve bilgilerle anlatıldığı Büyükşehir Belediyesi Kurtuluş Müzesi oldu.

Müzede savaş dönemine ait gazeteler, çeşitli objeler, bilgi ve belgeleri dikkatle inceleyen katılımcılar düzenlenen anlamlı gezi nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e teşekkür ederek, “Çok özel, çok güzel bir gezi oldu. O döneme ait ayrıntıları yerinde dinledik ve adeta o günleri yaşadık. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha minnet ve saygıyla andık. Başkanımız Yılmaz Büyükerşen’e böylesi özel bir günde bu etkinlikte bizleri buluşturduğu için çok teşekkür ediyoruz.” dediler.

HABER: SELÇUK BULUT