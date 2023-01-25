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BÜYÜK ANKARA KONSERİ

25 Ocak 2023 Çarşamba 14:17
BÜYÜK ANKARA KONSERİ

27 Ocak Cuma Akşamı saat 19.30 da Şef Tanzer KARTAL yönetiminde Ankara Kulübü Derneği TSM Konseri 

İş dünyasından siyaset dünyasına sanat camiasından,sivil toplum örgütleri ne kadar yoğun katılım ile gerçekleşecek konsere 55 kişilik dev korist kadrosu ve birbirinden değerli sazende ekibiyle muhteşem bir musiki ziyafeti sizleri bekliyor.Ankara Kulübü Derneği genel başkanı Dr. Metin Özaslan tüm Ankara ya gönül vermiş musiki severleri konsere davet ediyor.1800 kişilik dev bir konser salonu olan Nazım Hikmet Kültür Merkezi Büyük Salon da o gece musikinin yani sıra geleneksel Ankara Seymen ve Bacıeren oyunları gösterisi ve süpriz ünlü konuk isimlerin yer alacağı bir şölen olacak.Konser halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecektir

SERAP OKÇU

Haber. Nihat İlikcioğlu

Anahtar Kelimeler:
BÜYÜK ANKARA KONSERİ
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