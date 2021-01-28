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BUÜ'li öğrenciler kuraklığa sanat ile dikkat çekti

28 Ocak 2021 Perşembe 11:55
52 Okunma
BUÜ'li öğrenciler kuraklığa sanat ile dikkat çekti

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri, kuraklığa dikkat çekmek amacıyla özel bir video hazırladı.

BUÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2. Sınıf koro öğrencileri, şiiri Gonca Özmen’e ve bestesi Turgay Erdener’e ait olan ‘Göle Yas’ isimli eseri seslendirerek tüm vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması mesajını verdi. Son yılların en kurak geçen kış ayları nedeniyle kurumaya yüz tutan göller ve barajlar üniversite öğrencilerinin de dikkatini çekti. Müzik eğitimi alan üniversite öğrencileri, akademisyen Doç. Dr. Gülnihal Gül yönetiminde ‘Göle Yas’ eserini seslendirerek youtube hesaplarından yayımladı. Öğrenciler, hazırladıkları proje ile tüm vatandaşları temiz su kaynaklarının korunması konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Pandemi nedeni ile koro çalışmaları çevrimiçi yapılmak durumunda kalan Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2. Sınıf koro öğrencileri, koro derslerinde elde ettikleri ve canlı konserler ile sergileyemedikleri ürünlerini videolar aracılığıyla seyirci ile buluşturma fırsatı buluyor. Özellikle su kaynaklarının sürdürülebilirliğinin gündemde olduğu bu günlerde Doç. Dr. Gülnihal Gül yönetimindeki Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı 2.sınıf korosu şiiri Gonca Özmen’e ve bestesi Turgay Erdener’e ait olan “Göle Yas” isimli eseri video kolaj yöntemi ile birleştirerek yayınlayarak farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

https://youtu.be/IGmIpHbfZmw

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BUÜli öğrenciler Kuraklığa Sanat Ile Dikkat çekti
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