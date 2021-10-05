Burhan Çelik başarılarıyla adından sıkça söz ettiriyor

Haber: Hüseyin Uygur

Girift dizisinde Komiser Melih'i canlandıran Burhan Çelik, 30’lu yaşlarda, Cinayet Büro ekibinde Yelda ve Cantürk ile çalışıyor. Özellikle Yelda ile duygusal bağları var. Cantürk ile bazen anlaşıp bazen anlaşamasa da, ekipte arayı bulan ve tartışmaları bastırmaya çalışan bir karakter. Sakin, rasyonel ve prensiplerine bağlı olarak oynuyor.

Başrollerini Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Burhan Çelik,Selahattin Taşdöğen, Mazhar Selçuk Alaca ve Cahit Kaşıkçılar’ın paylaştığı Girift dizisi hakkında detaylar merak ediliyor. Kanal D, internete özel içerikleri ile dijital yayıncılıkta iddialı olduğunu gösteriyor. Ücretsiz olarak sadece Kanal D Dijital platformlarında yayınlanan Girift, kanald.com.tr, Kanal D mobil uygulamaları ve Youtube Kanal D kanalında takipçilerle buluşuyor.

GİRİFT NE DEMEK, KONUSU NEDİR?

Girift anlamı: Birbirinin içine girerek çözülemeyecek biçimde karışmış olan, iç içe geçmiş, çapraşık.

Girift dizisi, Polisiye hikâyesi ile dikkatleri üzerine çekecek. Dram ve gerilim iç içe olacak bir dizi bizi bekliyor. Malatya’da art arda ortaya çıkan faili meçhul cinayetlerin çözülmesi için Ankara’dan gönderilen Cinayet Büro Komiserlerinin, olaylar zinciri içinde kimi zaman sıkışıp kalacakları, kimi zaman tehlikeyle burun buruna geldikleri Girift’te, gerilim ve dram hikayesi ile akıllar zorlanıyor.

SANATÇI ÇELİK: HEYECANIM ARTARAK DEVAM EDİYOR

Dizinin başrol oyuncusu Burhan Çelik bu yıl 10'uncusu düzenlenecek Malatya Uluslararası Film Festivali'ne davet edildi. Festivale konuk olarak davet edilen sanatçının bir hayli heyecanlı olduğu ifade edildi.

Oyuncu Çelik, " İkinci kez davet ediliyorum. Çok mutlu ve gururluyum. Heyecanım artarak devam ediyor" dedi.