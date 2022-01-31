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BURCU KIRATLI TİYATRO OYUNU İLE DÖNÜYOR

Burcu Kıratlı ‘Her Aşk Biraz Komiktir’ Diyecek

31 Ocak 2022 Pazartesi 10:59
BURCU KIRATLI TİYATRO OYUNU İLE DÖNÜYOR

Haber: Dinçer Karacalar
 

Güzel oyuncu Burcu Kıratlı, yeni senede tiyatro severlerle buluşmak için hazırlanıyor. Burcu Kıratlı, romantik komedi türünde sahnelecek olan Her Aşk Biraz Komiktir oyununda başrol olarak sahneye çıkacak. 7 yıl aradan sonra komedi oyunuyla tiyatroya dönen güzel oyuncu, herkesin kendi ilişkisinden bir yaşanmışlık bulacağı oyunuyla 10 Şubat’ta Trump Tower’da yapılacak prömiyer ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Prömiyer sonrasında şehir dışı turneleri başlayacak olan oyun için son provalara devam eden Burcu Kıratlı’nın başrolünde yer aldığı Her Aşk Biraz Komiktir’i İrfan Kargı yazıp yönetirken, oyun Epizot Görsel Sanatlar ve Akademi Tiyatro işbirliğiyle sahnelecek. Kıratlı, kendi ismiyle yer alacağı tiyatro oyununda usta oyuncu Hakan Altınel, Gürkan Tavukçuoğlu, Tuğçe Koçak ve Murat Ergür ile aynı sahneyi paylaşacak.


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BURCU KIRATLI TİYATRO OYUNU İLE DÖNÜYOR
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