BULUTSUZLUK ÖZLEMİ’NDEN ‘BEDRETTİN’

NEDRET HOTUN

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“Bedreddin”, Nazım Hikmet’in “Simavne Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin Destanı”nın rock oratoryo formunda bestelenmiş ve kaydedilmiş 10. Bulutsuzluk Özlemi albümü…

Grubun kurucusu, gitaristi ve solisti Nejat Yavaşoğulları tarafından bestelen eser, 14. Yüzyıl mutasavvıflarından Şeyh Bedreddin’in, dönemi içerisinde insancıl bir ütopya olan toplumcu fikirleri, bu fikirler etrafında Ege ve Balkanlarda gelişen ayaklanmaları konu alıyor.

Albümün düzenlemelerinde, koro ve orkestra partilerinin yazımında kompozitör, şef Murat Cem Orhan’ın imzası var. Oyuncu Fırat Tanış, anlatıcı olarak çalışmaya katılan isim olmuş.

Albümün dikkat çeken bir diğer özelliği, grubun mevcut kadrosuyla birlikte eski kadrosundan önemli isimlerin de kayıtlardaki varlığı… Nejat Yavaşoğulları (vokal, akustik, elektrik gitarlar) ile birlikte, elektrik gitarlarda Akın Eldes, Deniz Demiröz, Serdar Öztop, basgitarda Sunay Özgür, Ahmet Pekmezci, piyanoda Sina Koloğlu, davulda Gencay Kıymaz ve Mert Alkaya albümde grup kadrosundan yer alan isimler… Koro, yaylı ve nefesli gruplarıyla birlikte, Mehmet Özen (basgitar), Evrim Özkaynak (solo vokal) ve Cem Ergunoğlu yapımda katkısı olan konuk sanatçılar…