Bülent Evcil: Fazıl Say'ın flüt dünyasına yeni bir konçerto kazandırmasından dolayı son derece mutluyum

Türk piyanist ve besteci Fazıl Say flüt dünyasına yeni bir konçerto kazandırdı. Borusan Kocabıyık Vakfı'nın sponsporluğu ile yazılan bu eserin dünya prömiyeri , Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nın 4 Ekim 2018 yılında gerçekleştirdiği sezon açılış konserinde yapılmıştır. Kayıt ise 30 Kasım 2019'da Camerata Salzburg ile yapılmış, orkestrayı şef Nil Vendetti yönetmiş ve Salzburg’ta düzenlenen Dialoque adlı festivalde Stiftung Mozarteum'daki konser esnasında ORF Avusturya Radyo Televizyon tarafından kayıt edilmiştir.

Bülent Evcil'in bu eser ile ilgili düşünceleri:

"Fazıl Say gibi büyük bir piyanist ve bestecinin flüt dünyasına yeni bir konçerto kazandırmasından dolayı son derece mutluyum ve büyük emek olan bu güzel eser dilerim ki, Türkiye ve tüm dünyada dinlenir sevilir ve tüm flütçüler bu güzel konçertoya ilgi duyarlar. Eser tam bir Türk flüt konçertosudur. Memleketimizin havası,suyu,toprağı Fazıl'ın üstün yeteneği sayesinde notalarda ses bulmuş ve nacizane bana da flüt ile tüm bu güzel Türk makamlarına elden gelen ruh ve kalp ile can vermek ve resmetmek mutluluk ve gururu kalmıştır. Bu esere sponsor oldukları için başta Zeynep Hamedi olmak üzere, Ahmet Kocabıyık ve kayıt yapıldığı dönemde Borusan Sanat'ın Müdürü Ahmet Erenli nezdinde tüm Borusan ailesi dostlarıma candan teşekkürler. Kayıt çok iyi bir orkestra olan Camerata Salzburg ile yapılmış, yükselen şef Nil Vendetti yönetmiş ve Salzburg’ta düzenlenen Dialoque adlı festivalde konser esnasında ORF Avusturya Radyo Televizyon tarafından kayıt edilmiştir. Dünya prömiyerini orkestra şefi Sascha Goetzel yönetimindeki BİFO eşliginde 4 Ekim 2018 yılında yaptığımız bu müthiş konçertonun tüm dijital platformlarda yayınlanmasından büyük gurur ve mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum.. Ayrıca Fazıl Sayın müthiş ekibi; Senem Tekinkoca,Taner Zadsan, Eren Yağmuroğlu ve Toygun Özdemir'e emeklerinden dolayı sevgi ve dostlukla teşekkür ediyorum.."

BÜLENT EVCİL kimdir?

Dünyaca ünlü flüt virtüözü Sir James Galway tarafından jenerasyonunun en iyi flütçüsü olarak tanımlanan Bülent Evcil; 1980 yılında MSÜ Devlet Konservatuarında başladığı flüt eğitimini Brüksel Kraliyet Konservatuarı ve Heidelberg-Mannheim Müzik Yüksek okuluyla tamamladı. 1992 yılında Sir James Galway’in Dublin’de düzenlediği flüt seminerindeki ”en iyi yorumcu” yarışmasında kazandığı 2.lik ödülü ona ünlü virtüozün ögrencisi olma fırsatını sağladı.

2000-2005 yılları arasında Istanbul Devlet Opera ve Balesinde flüt Grup Şefi olarak çalışan sanatçı,halen İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nda Flüt Grup Şefi , Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nda Solo Flütçüdür. Evcil aynı zamanda uluslararası orkestralarda solo flütçü ve 1. flütçü olarak yer almıştır. Bunlar arasında; Lorin Maazel’in şefliği altındaki Arturo Toscanini Filarmoni Orkestrası, Italyan Uluslararası Senfoni Orkestrası, Sao Paulo Devlet Senfoni Orkestrası sayılabilir.

Solist kariyerine de yurtiçi ve yurtdışında 30’den fazla ülkede yeraldığı birçok konser ve uluslararası müzik festivallerince aldığı davetlerle devam etmektedir. Bunlar arasında ; Amerikan Flütçüler Birliği(NFA) 2006 San-Diego Kaliforniya ve 2009 New York ,İtalyan’nın Milano kentindeki ‘’FALAUT’’festivali , İngiliz Flütçüler Birliği tarafından düzenlenen prestijli İngiliz flüt festivali yanı sıra;Fransa,Slovenja, Sırbistan,Kosovo flüt festivallerinde sahne almış ustalık sınıfları düzenlemiştir.

2013 yılındada prestijli Alman flüt Festivalinde davet edilimiştir. Solist olarak çaldığı orkestralar arasında; Dresden Filarmoni, Kiev Filarmoni, Atina Radio & Television ( ΕRΤ) orkestrası, Dinipro Filarmoni, Borusan Istanbul Filarmoni Orkestarsı,Murcia Devlet Senfoni,Selanik Senfoni, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Istanbul,İzmir, Antalya Devlet senfoni orkestraları , I Solisti Veneti yer almaktadır. Birlikte çalıştığı Şef ve müzisyenler arasında; Lorin Mazel, Leonard Slatkin A.Rahbari, I.Oistrakh, E.Tabakov, I.Marin, G.Aykal, T.Strugala, C.Scimone, Fazıl Say, Richard Galliano, B.Fromanger, D.Formisano, M.Grauwels, R.Trevisani, L.Kretzer, P.Moll, A.Oliva gibi isimler yer almaltadır..

Sanatçı Türkiye'de birçok eserin ilk seslendirilişlerini gerçekleştirmiştir, bu eserler arasında; Lowell Lieberman flüt konçertosu bulunmaktadır, ayrıca otoritelerce dünyanın en zor flüt konçertosu olarak adlandırılan J.Rodrigo’nun ”Concierto Pastoral” isimli eserini İstanbul, Adana ve İzmir Devlet Senfoni Orkestraları ile birlikte seslendirmiştir.

Sanatcının ‘’Tango zamanı’’ adlı Kalan müzik ve ‘’Ortadoğu Minyatürleri’’adlı A.K müzik tarafından iki adet CD’si yayınlanmıstır.2013 yılında Fazil Say’ın Mezopotamya Senfonisinde solist olarak yer almis’’imaj’’ tarafından piyasaya cikmis olan CD ve DVD kayıtları gerceklestirmistir.2015 yılında sanatçı 3.albümünü dünyaca ünlü eşlik piyanisti Phillip Moll ile birlikte kayıt etmiş ve ‘’Virtüoz flüt’’ adı ile A.K müzik tarafından piyasaya çıkmıştır.

Bu albüm sanatçının dünya çapında tanınırlığını arttırmış ve Amerika'da basılan Dünyanın en ünlü flüt dergisi olan;”Flute Talk”dergisine 8 sayfalık bir röportajla birlikte kapak olmuştur.

Flütün Türkiye’deki popülerliğini arttırmayı ve sanatıyla Türkiye’yi dünyada en iyi şekilde temsil etmeyi kendine amaç edinmiş olan sanatçı,Belçika Kraliyet sanat teşvik madalyası sahibidir. Andante müzik dergisi tarafından 2010 yılının en başarılı nefesli sazlar sanatçısı olarak seçilerek ödüllendirilmiştir.