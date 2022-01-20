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Buket Güreli "Dünyadan Uzak" resim sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazır!

Buket Güreli, pandemi sürecinde ürettiği işlerini Dünyadan Uzak / Away From The World başlıklı kişisel sergisinde bir araya getiriyor. ADASANAT'ta kapılarını açacak olan Dünyadan Uzak sergisi, 20 Ocak – 8 Şubat tarihleri arasında görülebilir.

20 Ocak 2022 Perşembe 11:19
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Buket Güreli "Dünyadan Uzak" resim sergisi sanatseverlerle buluşmaya hazır!

Haber: Dinçer Karacalar
 

DÜNYADAN UZAK...".... Bugün insanların yaşadığı yalnızlığı kim öngörebilirdi? Her gün dünyaya ilişkin gövdesiz ve sahte bir imgeler ağı tarafından yeniden onaylanan bir yalnızlık. Ama imgelerin bu sahteliği bir hata değil. Eğer kar peşinde koşmak insanlığın kurtuluşunun tek yolu olarak görülürse, gelir elde etmek mutlak öncelik haline gelirse, o zaman gerçekten varolanın itibar görmemesi, görmezden gelinmesi ve baskı altında tutulması gerekir. Bugün resim yapmak, yaygın bir ihtiyaca cevap veren bir direniş eylemidir ve umutlanmayı teşvik edebilir." - John Berger

Görünüre Dair Küçük Bir Teoriye Doğru AdımlarSon iki yıldır beklenmeyen bir anda gelen, hiç tahmin edemediğimiz, distopik diyebileceğimiz bir süreçten geçtik. Ve ilk kez tüm dünya ile birlikte ortak bir sorunumuz oldu. Salgınla birlikte gelen karantina süreci, durmaya yakın yavaşlayan zaman, bilinmezlikler, izolasyon ve getirdiği yalnızlaşma, hepimizi konusunu bile tam anlayamadığımız bir bilim kurgu/ felaket filminin içine attı. Sonrasında, ilk şaşkınlığı atlatma ve hala süren durumu anlama idrak etme, kabul etme ve başa çıkma süreci...Kendi özelimde bu zor süreç ile başa çıkma yöntemim ise; Her zor zamanda yaptığım gibi, tuvalin karşısına geçip o an'da kalabilmek ve resim yapmayı sürdürmek, belki de ''kayıp zaman'' içinde kaybolmama çabası ile yine sanata sığınmaktı...John Berger'in yukarda ki saptamasına kendi gerçekliğimi de ekleyerek diyebilirim ki; Sanatçılar için bir varoluş biçimi olan sanat, diğer herkes için zor zamanların temel gereksinimidir ve yaşam devam ettikçe her alanda çeşitlenerek varolmayı sürdürecektir.Bu süreçte yaptığım çalışmalar salgın döneminde ve dönemin doğal olarak üzerimdeki psikolojik etkisiyle yapılmış olmaları dışında, salgınla görsel anlamda direkt ilişkili değildir.Buket Güreli Kimdir?1980-1985 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü'nden mezun oldu. 1986-1996 Kültür Bakanlığı, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Mrkz. Labaratuvarı'nda Fresk ve Mozaik restorasyonu konusunda mesleki eğitim alarak Uzman Restoratör olarak çalıştı. 1991 Kültür Bakanlığı özel bursu ile 4 ay Ravenna-İtalya da eğitim ve araştırma yaptı. 2013-2015 Görsel Sanatlar Vakfı yönetim kurulunda başkan yardımcılığı görevi yaptı. Halen GÖRSAV üyesidir.Sanatçı yurtiçi ve yurtdışı pek çok karma sergiye katılmıştır.1996'dan itibaren kendi atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

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Buket Güreli Dünyadan Uzak Resim Sergisi Sanatseverlerle Buluşmaya Hazır
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