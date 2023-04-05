Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.919,87
ALTIN
1.251,54
DOLAR
19,26
STERLİN
24,25
EURO
21,08
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

Birbirinden farklı filmlere ev sahipliği yapan Paribu Cineverse, sinemaseverleri 7 Nisan Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşturuyor.

05 Nisan 2023 Çarşamba 20:14
3 Okunma
Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu

İSTANBUL- 7 Nisan Cuma günü vizyonunun öne çıkanları

  • Fantastik film tutkunlarını sinemaya çekecek Zindanlar ve Ejderhalar: Hırsızlar Arasındaki Onur (Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves), ünlü rol yapma oyunu Dungeons & Dragons'un sinema uyarlaması, kayıp bir kalıntının peşine düşen bir grup maceracının hikâyesini konu ediniyor. John Francis Daley ve Jonathan Goldstein’ın yönetmenliğinde vizyona giren film, büyüleyici bir hırsız ve bir grup maceracının kayıp bir kalıntıyı geri almak için destansı bir soyguna girişmesi ve işlerinin ters gitmesi serüvenini anlatıyor. 
  • Bora Onur’un yönetmen koltuğunda oturduğu yerli komedi Gizemli Ada Mençuna, aynı isimli bir video oyununun gerçek hayata uyarlanması. Filmde, bu oyunu deneyimlemek üzere bir adaya davet edilen on çocuğun başından geçenler anlatılıyor.
  • Bruce Willis, Andy Allo ve Dominic Purcell’in başrollerini paylaştığı Hayalet Suikastçi (Assassin), gizli bir görev sırasında arkadaşı öldürülünce adaleti sağlamak için gizli operasyona sızan elit bir askerin hikâyesini konu ediyor. Film Valmora’nın, bir ajanın zihninin başka bir kişinin vücudunda gizli, ölümcül görevler gerçekleştirmesini sağlayan fütürist mikroçip teknolojisini icat etmesi ve sonrasında başından geçenleri beyaz perdeye taşıyor.
  • Kanada yapımı bir bilim kurgu filmi olan Simülasyon (Simulant), kendi özgürlüklerini elde etmeye çalışan yapay zekaları durdurmaya çalışan bir ajanın hikayesini konu ediyor. Filmde, kocasını trajik bir kazada kaybeden Faye’nin, eşinin yerini insansı bir yapay zeka olan SIM ile doldurması ve sonrasında SIM’lerin insanlara karşı başkaldırması sonrası yaşanan amansız mücadele anlatılıyor. 
  • Kadir Doğulu, Sinan Albayrak ve Dilek Serbest’li kadrosuyla vizyona giren Mitat, son derece sıradan bir hayatı olan Mitat Karaman'ın, bir gece zil çalınca uyanıp diyafon düğmesine basarak apartman kapısını açmasıyla değişen hayatını anlatıyor.  Kendisini bir anda beklenmedik bir olayın içinde bulan Mitat, başına gelenlerden kurtulmayı başarabilecek midir?

HABER. MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bu Cuma Vizyonda Yer Alacak Filmler Belli Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Wıshbone Ash Cso Ada Ankara’da Rock Fırtınası Estirecek
Wıshbone Ash Cso Ada Ankara’da Rock Fırtınası Estirecek
Kaybettiği Eşi, Can'ı İçin Kitap Yazdı
Kaybettiği Eşi, Can'ı İçin Kitap Yazdı
Atay Gergin “HUMANIMALIUM” sergisiyle Yapı Kredi bomontiada Galeri'de
Atay Gergin “HUMANIMALIUM” sergisiyle Yapı Kredi bomontiada Galeri'de
Aydın Doğan Vakfı’nın ‘Yüzüncü Yılda Yüz Yüze’ Sergisi Eskişehir’de
Aydın Doğan Vakfı’nın ‘Yüzüncü Yılda Yüz Yüze’ Sergisi Eskişehir’de
“Barış Ormanı” çocuk operası seyircisi ile buluşacak.
“Barış Ormanı” çocuk operası seyircisi ile buluşacak.
Saran Dıgıtal Studıos Hermes Awards’ın Sahibi Oldu 
Saran Dıgıtal Studıos Hermes Awards’ın Sahibi Oldu 
Japon anime filmi “Suzume” 26 Mayıs’ta vizyonda
Japon anime filmi “Suzume” 26 Mayıs’ta vizyonda
Türkiye’de Ogham Alfabesi ile ilgili kitap yayınlandı
Türkiye’de Ogham Alfabesi ile ilgili kitap yayınlandı
İngiliz ressam John Craxton'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı
İngiliz ressam John Craxton'ın eserlerinden oluşan sergi İstanbul'da açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi