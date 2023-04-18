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Boogeyman’den Fragman Ve Afiş Yayınlandı

20the Century Studios ve 21 Laps ortak imzasını taşıyan, Stephen King’in aynı adlı kısa hikayesinden uyarlanan ‘The Boogeyman’in afişi ve yeni fragmanı yayınlandı. 2 Haziran’da beyazperdede sinemaseverlerle buluşacak olan film, yönetmen Rob Savage’ın deyimiyle izleyenlere en temel çocukluk korkularını anımsatacak ve tüyler ürpertici bir seyir deneyimi yaşatacak.

18 Nisan 2023 Salı 10:24
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Boogeyman’den Fragman Ve Afiş Yayınlandı

İSTANBUL- Korku edebiyatının efsane kalemi Stephen King’in kısa hikayesinden uyarlanan ‘The Boogeyman’için geri sayım başladı. 20th Century Studios ve 21 Laps imzalı, 2 Haziran’dan itibaren sinemalardaki yerini alacak filmin afişi ve ikinci fragmanı yayınlandı. 

Rob Savage’ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Sophie Thatcher, Chris Messina, Vivien Lyra Blair, Marin Ireland, Madison Hu, LisaGay Hamilton ve David Dastmalchia yer alıyor. “Çocukken King’in kısa hikayesini okuduğumda hissettiğim korkuyu çok iyi hatırlıyorum ve sinemaseverlere yaşatmak istediğim duygu da işte bu çocukluk korkusu.” sözleriyle filmin genel ruhunu betimleyen yönetmen Savage, ‘The Boogeyman’i, korku ve sevginin aynı oranda olduğu klasik bir korku filmi olarak nitelendiriyor. 

Yakın zamanda annelerinin ölümüyle başa çıkmaya çalışan lise öğrencisi Sadie Harper ve küçük kardeşi Sawyer, kendi acısıyla yüzleşen terapist babaları Will’den bekledikleri desteği görmezler. Kardeşler yeni hayatlarına alışmaya çalışırken evlerinde beliren çaresiz bir danışanla birlikte tüyler ürpertici doğa üstü bir varlıkla karşı karşıya gelecek ve yaşamları alt üst olacaktır. 

HABER: MERVE ELÇİ 

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Son Güncelleme: 18.04.2023 10:43
Anahtar Kelimeler:
Boogeyman
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