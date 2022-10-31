Boğazda Aqua Sahnede Cumhuriyet çoşkusu 

HABER: ASLI M. SARI

Defne Samyeli, Moe Event etkinliğinde gerçekleşen 29 Ekim gecesi İstanbul Four Seasons Bosphorus Hotel Aqua Sahne'de sevenleri ile buluştu.

Tüm gece hem sesi hem de muhteşem görüntüsü ve şıklığı ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Rezervasyonları günler öncesinden biten yoğun talebin olduğu sahne de dinleyenlerine seslenen Ünlü Sanatçı "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun, Atatürk gibisi birdaha asla gelmeyecek. bugün burdaysak ulu önderimiz sayesinde varız diyerek Yaşasın Cumhuriyet dedi.