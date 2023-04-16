Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.092,88
ALTIN
1.247,12
DOLAR
19,36
STERLİN
24,10
EURO
21,31
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞLETMELER ŞUBE...
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. ÇATALCA 1. ASLİYE HUKUK...
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Boğa Boğa, prömiyerini yaptı

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in yer aldığı, Onur Saylak ve Hakan Günday imzalı Netflix filmi Boğa Boğa, 42. İstanbul Film Festivali kapsamında prömiyerini gerçekleştirdi.

16 Nisan 2023 Pazar 12:17
6 Okunma
Boğa Boğa, prömiyerini yaptı

İSTANBUL- Netflix’in yönetmenliğini Onur Saylak’ın, senaryo yazarlığını Hakan Günday’ın üstlendiği, başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit’in paylaştığı yeni filmi Boğa Boğa dün akşam Atlas Sineması’nda prömiyer yaptı. 42. İstanbul Film Festivali kapsamında gerçekleşen geceye filmin yaratıcıları Onur Saylak ve Hakan Günday başta olmak üzere, tüm ekibi ve oyuncuları katıldı. 

Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği ve 21 Nisan’da Netflix’te yayınlanacak film aynı zamanda festivalin Ulusal Yarışma bölümünde de yarışıyor. 

HABER: GİZEM ÇAKAL 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kıvanç TatlıtuğBoğa Boğa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava Muhalefeti'ne İzmir'de Coşkulu Gala
Hava Muhalefeti'ne İzmir'de Coşkulu Gala
Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği Geliyor
Migros 23 Nisan Çocuk Tiyatrosu Şenliği Geliyor
Rami Kütüphanesi çocukları bekliyor
Rami Kütüphanesi çocukları bekliyor
Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, İzmir'de konser verdi
Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, İzmir'de konser verdi
Üsküdar'da depremzedeler yararına "İmzalı Kitaplar Müzayedesi" yapıldı
Üsküdar'da depremzedeler yararına "İmzalı Kitaplar Müzayedesi" yapıldı
Cumhuriyetin 100. yılı için Fazıl Say'ın bestelediği 100. Yıl Marşı'nın kaydı yapıldı
Cumhuriyetin 100. yılı için Fazıl Say'ın bestelediği 100. Yıl Marşı'nın kaydı yapıldı
Tekirdağ doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi camileriyle de ön plana çıkıyor
Tekirdağ doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi camileriyle de ön plana çıkıyor
Adıyaman'daki tarihi Kızılin Köprüsü depremleri hasarsız atlattı
Adıyaman'daki tarihi Kızılin Köprüsü depremleri hasarsız atlattı
"Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı" açıldı
"Yedi Güzel Adam Kitap Fuarı" açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi