Bodrum’un yöresel Acı Ot Festivali

HABER: NEZAHAT GÖÇMEN

Acı Ot nedir?

Tilkişen, Yabani kuşkonmaz adları ile bilinen Acı ot, ağızda acı bir tat bırakması sebebiyle bu adla anılmakta. Tadı biraz acı da olsa lezzetli ve şifalı bir ot. Boylu ve sarmal şeklinde bir yapısı var. Uç kısımları koparılarak toplanan sarmaşık otunun uçları taze, alt tarafları taze değil.

Merak bu ya, nasıl yapılır? Nasıl tüketilir? Bodrumlu yöresel giyinmiş stant başında olan kadınlardan bilgi aldım. “Acı ot ve Tilki Şen” hiç duymadığım bitki isimleriydi. Tilkişen, Acı Ota göre biraz daha tatlı. Tercihim Acı Ot oldu. Pişirirken bıçak ve metal kaşık değmemesine özen gösterilmesi gerekiyor.

Yapılışı:

Acı Ot (Sarmaşık Otu) Kavurması İçin Malzemeler

1 bağ Acı Ot

1 adet kuru soğan

3-4 adet taze soğanın yeşil kısımları

2 yumurta

Sıvı yağ/ Tuz /Pul biber / Karabiber

Acı otlar bol suyla yıkanır. Sonra en ucundan başlayarak elle kırılır, sapına gelindiğinde artık çıt diye kırılmayan kart kısımları atılır. Tavaya yağla birlikte doğranan soğanlar eklenerek kavrulur, soğanların rengi dönünce acı otlar eklenir. Kısık ateşte iyice yumuşayana kadar arada bir tahta kaşıkla karıştırarak pişirilir. Çok sık karıştırmamaya çalışın. Piştikten sonra tuz, yumurtalar, pul biber ve karabiber de eklenir ve yumurtalar pişince altı kapatılır. Arzu edenler çökelek ile de yapabilirler.

Acı Otu kaynatıp suyunu da içebilirsiniz.

Acı Otun Faydaları

Vücut direncini arttırır. Mide ve bağırsak hastalıkları için yararlıdır.

Lösemi başta olmak üzere birçok kanser türüne iyi gelir.

Bronşit ve soğuk algınlığına karşı birebir etkili olan Acı ot nefes darlığını giderir.

İdrarı ve safra salgılarını artırır.

Balgam ve öksürüğe iyi gelir.

Bağırsak solucanlarını düşürmeye yardım eder.

Vücutta biriken fazla tuzu dışarı atarak vücutta aşırı su toplanmasını önlemektedir.

Bir yıl sonra yine Acı Ot Festivali sizleri bekliyor olacak…