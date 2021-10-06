BODRUM YARI MARATONU KOŞULDU

NEDRET HOTUN

Bodrum’da son birkaç yıldır; yazın henüz bitmediği, havanınsa ideal bir sıcaklığa geldiği eylül-ekim aylarında spor etkinliklerinin sezonunu açıldı. Gördüğü kocaman ilgiyle turizmin deniz-kum-güneşten ibaret olmadığını herkese kanıtlayan etkinliklere, bu yıl Bodrum’un en kapsamlı, en eğlenceli ve tek lokal koşu organizasyonu olmaya aday Çağdaş Bodrum Yarı Maratonu koşuldu.

1-2-3 Ekim tarihlerinde, başta Bodrum Merkez, Gümbet ve Bitez olmak üzere tüm yarımadayı yarış heyecanının etkisi altına alan Bodrum Yarı Maratonu, sadece fark yaratan bir koşu deneyimiyle değil; en ince detaylarıyla düşünülmüş sosyal sorumluluk projeleriyle, koşmasa bile aynı ruhu paylaşmak isteyenlere özel farklı spor ve sağlıklı yaşam aktiviteleriyle, bol müzik ve eğlence dolu programıyla adeta Türkiye’nin ilk “Maraton Festivali” olma özelliği taşıyor. Türkiye’nin her yerinden sayısız güzel insanın yerini aldığı festivalde, herkesin dişine göre birçok etkinlik yapıldı.