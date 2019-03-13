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Bizim Evde 2 Devre

Bizim Evde 2 Devre

13 Mart 2019 Çarşamba 17:48
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Bizim Evde 2 Devre

Usta oyuncudan yeni bir oyun, seyirciyle buluşuyor.

BİZİM EVDE 2 DEVRE’

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Nejat Uygur’un yetiştirdiği öğrencilerden Zülfikar Yazgaç’ın kurduğu Züyatro adlı tiyatro grubunun yeni oyunu ‘Bizim Evde 2 Devre’ ilk defa bu akşam (13 Mart Çarşamba) Saat 20:00 Esenler de bulunan Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde seyirciyle buluşacak. Giriş herkese serbest ve ücretsiz olacak.

Senelerin usta oyuncusu sevgili dostum Zülfikar Yazgaç yıllar önce kurmuş olduğu Züyatro adlı tiyatro topluluğu ile bir çok oyunu sahneye koyarak yönetmiş ve seyirciden oldukça büyük alkış alarak oyunlarını tüm ülkede sergilemişlerdi. Geçtiğimiz sene bütün oyunlarını sonlandırma kararı alarak ilk tiyatro oyununu yazmak için kolları sıvayan usta oyuncu Ekim ayında oyunun ilk provalarına başlamış ve 2019 un Ocak ayında oyunu sahneye koyma aşamasına getirmişti.

İlk defa yazdığı tiyatro oyununda hem yazar, hem  yönetmen, hem oyuncu

Usta oyuncu Zülfikar Yazgaç yılların tiyatrocusu olmasına karşılık ilk defa bir tiyatro oyunu yazdı ve sahneye koydu, üstelik bu oyunun yönetmeni olması yanında aynı zamanda oyuncusu. Zülfikar Yazgaç oyunu yazarken bir gün beni aradı ve bir pazar kahvaltısında bir araya gelerek bana uzun uzun yazmaya başladığı oyunu anlattı, ardından da bu oyunun afiş fotoğraflarını senin çekmeni grafiğini de senin hazırlamanı istiyorum dedi ben de çok memnun olmuştum. Daha sonra bütün ekibin fotoğraflarını çektim ve afişini de hazırladım. Bu benim tasarımını hazırladığım kaçıncı afişimdir inanın hatrılamıyorum ve umarım siz okuyucularım bu  tasarımı beğenirsiniz.

‘Bizim Evde 2 Devre’ Oyunun konusu

Bizim Evde 2 Devre oyunu adından da anlaşılacağı üzere aynı ailenin iki ayrı hayatı anlatılıyor. İlk perdede çok başarılı bir sporculuk döneminden sonra antrenörlüğünde dikiş tutturamayan ve ekonomik olarak zorlanan eski bir futbolcunun bir günlük ev hayatı, aile ilişkileri komik bir şekilde anlatılıyor.

Babası, amcası, eşi biri kız biri erkek iki çocuğu ile beraber yaşayan Cengiz kuşak farkını babası, amcası ve çocukları ile çözmeye çalışır. Ve antrenörlüğünü yaptığı takımın son maçını oynayacaktır. Aynı gün ve ilk perde kahkahalar ve büyük bir sürprizle biter. İkinci perde hayatlarında ki ikinci devredir artık. Aile beklenmedik olaylarla çok çok çok zengin olmuştur. Ama bu zenginlik mutluluk yerine aile içi iletişimsizlik başlatmıştır. Cengiz’in kızı uyuşturucu illetinde, oğlu ise mafya ile başı beladadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Bizim Evde 2Zülfikar YazgaçZüyatro
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