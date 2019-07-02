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Bitlis’te ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgesel filmi çekiliyor

Bitlis’te 1915 yılında Rus ve Ermeni işgalinden kaçan ailelerin yaşadığı dramı anlatan ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgeselin yaz çekimlerine başlandı.

Bitlis’te ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgesel filmi çekiliyor

Bitlis’te 1915 yılında Rus ve Ermeni işgalinden kaçan ailelerin yaşadığı dramı anlatan ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgeselin yaz çekimlerine başlandı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:17
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Bitlis’te ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgesel filmi çekiliyor

BİTLİS - Türkiye Radyo ve Televizyonu (TRT) İç Yapımlar Koordinatörlüğü'nce desteklenen, 1915 yılında Rus ve Ermeni işgalinden kaçan ailelerin çektiği zorluklar ile yaşadıkları acıların anlatıldığı ‘Kardan Mürekkep’ adlı belgeselin kış çekimlerinin ardından yaz çekimlerine başlandı. Bitlis’in çeşitli köy ve mekanlarında çekimi yapılan belgeselde 80 kişilik ekip görev yapıyor. Profesyonel oyuncularla birlikte yerel halktan da oyuncular belgesele destek veriyor. 1915 yılında Rus işgalinden kaçan bir ailenin dramını konu alan belgesel, 2020'de seyirciyle buluşacak.

2020'DE GÖSTERİMDE 

Profesör Dr. Halil Değertekin'in 'Muhacirler' adlı kitabından esinlenilen belgeselin yönetmenliğini ise Nurtaç Erimer yapıyor. Yönetmen Erimer, çekimlerin 1 haftaya kadar tamamlanacağını, belgeselin 2020 yılının ilk aylarında gösterime girmesini beklediklerini belirterek şöyle konuştu: 

"1915 yılında bu yörede yaşanan bir gerçeği anlatmaya çalışıyoruz. 1916’da Rus işgalinden kaçan Varto’dan ve Bitlis’ten yola çıkan bir ailenin öyküsü eşliğinde burada yaşanan muhacirliği anlatıyoruz. Çekimlere kış aylarında başladık. Çünkü onların göçleri Ocak ayında başlamış. Karda kışta çektik. İlk yol almayı tamamladık. Şimdi de yaz aylarında yaşanılanları çekmek üzere Bitlis’e geldik. Önce ‘Muhacirler’ adlı kitabımızın yazarı Halil Değertekin’i bölgeye getirdik. Bitlis’te ve Tatvan’da çekimlerimizi tamamladık. Şimdi de 1916’da yaşananları çekiyoruz. İkinci bölümde de üç hafta süreyle çalışıyoruz. Geniş bir teknik ekip kadromuz var. Kısa sürede çekimlerimizi tamamlayıp prodüksiyon çalışmalarına başlayacağız. Hedefimiz 2020’nin ilk aylarında gösterime sunmaktır. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve TRT ekibimize teşekkür ediyorum."

DHA

Son Güncelleme: 02.07.2019 04:34
Anahtar Kelimeler:
BelgeselKardan MürekkepBitlis
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