‘BİR ULUSUN DOĞUŞU’ ADLI TABLO BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

YAŞAR ŞENYÜZ

Modern Sanat da sürrealist resimleriyle ünlü Monacolu sanatçı Patrick Faure’nin ‘Bir Ulusun Doğuşu’ tablosu Ankara’da Port Sanat Galerisi’nin Cumhuriyet Sergisinde ilgi odağı oldu. 29 Ekim’de görkemli bir açılış yapan Cumhuriyet Sergisi için özel tasarlayıp hazırladığı ‘Birth of a Nation’ yani ‘Bir ulusun doğuşu’ adlı tablosunda Patrick Faure zincirleri kıran başsız asker figürüyle isimsiz kahramanlar olan Mehmetçiklerimizi, başında Yunan bayrağı figürü olan kuş ile ülkemizden ayrılan Yunan ordusunu, Atatürk’ün portresine doğru kollarını açan kadın figürüyle ülkemizin ve kadınlarımızın bağımsızlığını betimliyor. İngitere ve Amrika başta olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinde sergiler açan Patrick Faure Türkiye’ye ilk 2018’de Contemporary Istanbul’a katılmak üzere geldi. Türkiye topraklarındaki Anadolu, Bizans ve Roma medeniyetlerine hayran olan Patrick Faure son yıllarda bu medeniyetlerden beslenen eserler vermektedir. Göbeklitepe, Heraklia, Yazılıkaya’dan ilham alarak yaptığı eserler 2019’da Londra Saatchi Galeri’de sergilenmiç ve büyük bir ilgi uyandırmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun da yakından ilgilendiği Patrick Faure’nin tablosunun dışında sergide ayrica Bedri Baykam, Ertugrul Ates, Devrim Erbil, Ekrem Kahraman, Emin Guler, Bunyamin Balamir, Suha Semerci gibi Sanatcilarin da eserleri yer aliyor.