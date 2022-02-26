“Bir Sahiplenme Hikayesi” Avrupa’nın zirvesine giden yol

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’nde “2021 Silletto Ödülü” ne değer görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin “Bir Sahiplenme Hikayesi” isimli belgeseli, 24 Şubat 2022 Perşembe günü Grand Pera Emek Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

KUDAKA desteği ile Habitat TV tarafından çekilen 70 dakikalık belgesel, müzenin tanıtımının yanında Bayburt’un tarihi ve coğrafi güzelliklerini de tanıttı. Müze Kurucusu Kenan Yavuz; “Vali Cüneyt Epçim beyin liderliği ile KUDAKA tarafından desteklenen film Türkiye’nin belgesel film konusundaki en önemli isimleri Coşkun Aral, Serhan Bali ve Habitat TV ekibi tarafından çekildi”. İngilizce alt yazılı olarak yayına giren belgesel ulusal ve uluslararası belgesel film gösterimi platformlarında da yayımlanacak.

Kenan Yavuz; gösteri öncesi yapmış olduğu açıklamasında, bu belgesel ile Anadolu'nun dünyaya ışık tutan kadim medeniyetini göstermek istediklerini belirterek, "Toprağın ruhunu, dokusunu, estetiğini, evlatlarının yeteneklerini, hikayelerini, masallarını, sohbetlerini, türkülerini, ezgilerini görünür ve yaşanır kılamazsak, medeniyetimizin özü ve ruhu betonların arasına sıkışıp kalacaktır.” dedi.

Gala gecesinde seyahat acentaları, tur rehberleri, sanatçılar ve gazeteciler de bulundu.