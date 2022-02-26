Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.952,40
ALTIN
838,71
DOLAR
13,88
STERLİN
18,72
EURO
15,73
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 16 Öğretim Üyesi alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik...
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Düsseldorf Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Personel alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli...
İbn Haldun Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
İbn Haldun Üniversitesi araştırma...
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç Denetçi alacak
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İç...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Bir Sahiplenme Hikayesi” Avrupa’nın zirvesine giden yol

Gala gecesinde seyahat acentaları, tur rehberleri, sanatçılar ve gazeteciler de bulundu. 

26 Şubat 2022 Cumartesi 19:10
“Bir Sahiplenme Hikayesi” Avrupa’nın zirvesine giden yol

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL


Avrupa Müze Forumunca her yıl düzenlenen Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’nde “2021 Silletto Ödülü” ne değer görülen Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nin “Bir Sahiplenme Hikayesi” isimli belgeseli, 24 Şubat 2022 Perşembe günü Grand Pera Emek Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

KUDAKA desteği ile Habitat TV tarafından çekilen 70 dakikalık belgesel, müzenin tanıtımının yanında Bayburt’un tarihi ve coğrafi güzelliklerini de tanıttı. Müze Kurucusu Kenan Yavuz; “Vali Cüneyt Epçim beyin liderliği ile KUDAKA tarafından desteklenen film Türkiye’nin belgesel film konusundaki en önemli isimleri Coşkun Aral, Serhan Bali ve Habitat TV ekibi tarafından çekildi”. İngilizce alt yazılı olarak yayına giren belgesel ulusal ve uluslararası belgesel film gösterimi platformlarında da yayımlanacak. 

Kenan Yavuz; gösteri öncesi yapmış olduğu açıklamasında, bu belgesel ile Anadolu'nun dünyaya ışık tutan kadim medeniyetini göstermek istediklerini belirterek, "Toprağın ruhunu, dokusunu, estetiğini, evlatlarının yeteneklerini, hikayelerini, masallarını, sohbetlerini, türkülerini, ezgilerini görünür ve yaşanır kılamazsak, medeniyetimizin özü ve ruhu betonların arasına sıkışıp kalacaktır.” dedi.

Gala gecesinde seyahat acentaları, tur rehberleri, sanatçılar ve gazeteciler de bulundu. 

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 bin yıllık eserler, ilk kez sergileniyor
5 bin yıllık eserler, ilk kez sergileniyor
“POSSIBLE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“POSSIBLE” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
UNESCO listesindeki Divriği Ulu Cami'nin restorasyonu yeniden başlıyor
UNESCO listesindeki Divriği Ulu Cami'nin restorasyonu yeniden başlıyor
Büyükbay ile dört elementli kendinle tanışma rehberi
Büyükbay ile dört elementli kendinle tanışma rehberi
BANDIRMA YAMAN EGELİ İLKOKULU E TWİNNİG "HABERİM YOKMUŞ GİBİ ÇEK" PROJESİ
BANDIRMA YAMAN EGELİ İLKOKULU E TWİNNİG "HABERİM YOKMUŞ GİBİ ÇEK" PROJESİ
KUBİLAY KAN’DAN YENİ ALBÜM MÜJDESİ
KUBİLAY KAN’DAN YENİ ALBÜM MÜJDESİ
2022 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI YEMEKLİ ÖDÜL TÖRENİ BİLGİLENDİRİLMESİ                 
2022 ALTIN KALEMLER ŞİİR YARIŞMASI YEMEKLİ ÖDÜL TÖRENİ BİLGİLENDİRİLMESİ                 
Sent Antuan Kilisesi “DIVINE” Sergisi 
Sent Antuan Kilisesi “DIVINE” Sergisi 
Çamlıdere'de soba müzesi; başkanın sobasının 22 kat büyütülmüş hali bina oldu
Çamlıdere'de soba müzesi; başkanın sobasının 22 kat büyütülmüş hali bina oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma