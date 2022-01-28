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BİR KADININ SABRI NE ZAMAN YORULUR?

Burcu Ertürk’ün yeni romanı Defne, Sabır Da Bir Gün Yorulur, Günçe Yayınevi’nin Gerçek Hayat Hikayeleri serisinden yayımlandı. Yazar bu romanında kadına karşı şiddetin nasıl statü ayırt etmediğinin canlı bir örneğini yaşatıyor okura.

28 Ocak 2022 Cuma 12:35
BİR KADININ SABRI NE ZAMAN YORULUR?

HABER: DİNÇER KARACALAR

Burcu Ertürk’ün gündelik hayatın içinde her an karşımıza çıkabilecek insanların gerçek hayat hikayelerini kaleme aldığı romanlarının ilki YADE, ölmek kolaydı ile İstanbul – Mardin hattı arasında 1960’lara gittik. Şimdi sahne çağdaşımız Defne’nin. DEFNE, sabır da bir gün yorulur, bambaşka bir kadının romanı, Türk annesi ile İtalyan babasını dört yaşında kaybetmiş olmasına rağmen anneannesi tarafından sevgi ile ve en iyi eğitimi alarak yetiştirilmiş. Güzeller güzeli, başarılı, akıllı, pırıl pırıl bir kadın. Yazar yine bir nefeste okuyup bitirilen bir romanla karşımızda.

DEFNE, sabır da bir gün yorulur romanında Burcu Ertürk, Türkiye’de kadın olmak ve sonuçları üzerine bu kez çağdaş ve güçlü bir kadının gerçek hayat hikayesini anlatıyor.  En az ilk romanı YADE kadar etkileyici ve o kadar da üzücü başka bir gerçek hayat hikayesi. Romanın kahramanı Defne’nin dört yaşından beri en büyük arzusu, kendini ait hissedeceği bir ailesi olması. Roman Defne’nin aradığı harika aşkı buluşuyla başlıyor.

Büyük bir aşkla evlenerek mutluluğuna bir halka daha ekleyen Defne’nin hikayesinde bizlere normal başlayan her şeyin ileride ne kadar anormalleşebileceğini ve kadınların maruz kaldıkları şiddetin neden öngörülemez olduğunu anlatıyor yazar. Kadın rolünün üzerine eklenen annelik ile kendini korunma güdüsüne eklenen evladını koruma güdüsü ile kadınların içinde bulundukları koşulları değiştirmek için neden uygun zamanı kolladığını ve toplumun insanları dışarıdan bir gözle yargılarken detaylara asla hakim olamayacağının altını çiziyor. 

Her kadının yeni bir hikaye olduğunu, yaşadığımız toplumda kadına şiddet ve kadınların kendilerini savunmak uyguladığı şiddete dair Burcu Ertürk şunları söylüyor; “Hiçbir hikaye aslında haberlerde okuduğumuz kadar basit değil, süresi yıllara dayanan ve içinden çıkması zor bir sarmala dönmüş bir yapıdan bahsediyoruz.” 

“Çok istedim kalemi kırmayı ama o inatla yazdı,” diyen Burcu Ertürk, Uludağ Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunudur. Londra’da iki yıllık eğitim aldıktan sonra özel bir firmada bütçe ve finans konsadilasyon dairesinde uzman yardımcısı olarak çalıştı. Yıllar boyunca hobi olarak araştırma ve deneme yazıları yazan Ertürk aynı zamanda toplumsal dayanışma derneklerinde gönüllü yardımlaşmada bulundu. Bu süre zarfında şahit olduğu ve dokunabildiği hayatların seslerine daha fazla kayıtsız kalamayıp 2017-18 yıllarında radikal bir karar vererek kadın ve toplumsal şiddet olaylarını inceleyerek topladığı gerçek hayat hikayelerinden yola çıkan romanlar yazmaya başladı.

DEFNE, Sabır da bir gün yorulur - ROMAN

Burcu Ertürk, @burcuerturkofficial- www.yazarburcuerturk.com

240 sayfa, Roman, Günçe Yayınevi - gunceyayinevi.com

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BİR KADININ SABRI NE ZAMAN YORULUR
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