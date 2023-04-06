Bir Ibsen Klasiği: “Bir Halk Düşmanı” Seyirciyle Buluştu

İSTANBUL- Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde prömiyerini yapan oyun; bir bilim insanı ve aydının, yalnız kalmak pahasına gerçekleri savunmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Ibsen eleştirel gerçekçi bakış açısıyla sanayileşme ve olumsuz etkilerine insan odaklı bir bakış getirirken, aydının sorumluluğunu tartışıyor.

Kentin yegâne gelir kaynağı olan kaplıcalarla ilgili araştırmasından şüphelerini haklı çıkartan bir sonuç alan Dr. Thomas Stockman’ın mücadelesi, Ibsen’in güçlü kalemiyle, “halkın yararı” sayılan şeyin, çıkar prizmasında şekil değiştirmesini anlatan bir “mesel”e dönüşüyor.



Gerçek Bir Olay;

Dünyanın çevre kirliliği konusunda yazılmış ilk oyunu olarak anılan “Bir Halk Düşmanı” gerçek bir olaydan esinlenmiştir. Şimdi Çekya sınırları içinde bulunan Teplice kentinde görev yapan Dr. Eduard Meissner 1831 yılında bu kaplıca kentinde kolera hastalığına rast geldiğini belirtip şehrin karantinaya alınmasını ister. Bu haber üzerine kaplıcaların zengin misafirleri kenti terk ederler, ekonomik bir yıkıma uğrayan halkın öfkesi karşısında doktor ve ailesi kenti terk etmek zorunda kalırlar.

HABER: MERVE ELÇİ