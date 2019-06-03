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Bir Grup Terapisi Hikayesi: Psikodiyet

Eğer tüm doğru yöntemlere rağmen kilo vermekte zorlanıyorsanız kilo verememenizin psikolojik bir nedeni olabilir. Psikodiyet, sadece beslenmenize değil belki de tüm hayatınıza ışık tutacak.

Bir Grup Terapisi Hikayesi: Psikodiyet

Eğer tüm doğru yöntemlere rağmen kilo vermekte zorlanıyorsanız kilo verememenizin psikolojik bir nedeni olabilir. Psikodiyet, sadece beslenmenize değil belki de tüm hayatınıza ışık tutacak.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:19
11 Okunma
Bir Grup Terapisi Hikayesi: Psikodiyet

ENGİN ÇAĞLAR

İSTANBUL

“Sürekli kilo alıp veriyorum.”“Beslenmek benim için en büyük haz kaynağı.”“Durmadan bir şeyler yemekten kendimi alamıyorum.”“Yemek yemek beni rahatlatıyor.”“Verilen diyetleri uygulayamıyorum.”“İnce bir bedenim olursa hayatım daha güzel olur.”Bu cümleleri sık kullanıyorsanız bu kitabı mutlaka okumalısınız. Bu kitap beslenme problemleriyle başa çıkmaya çalışan, kilosuyla, görüntüsüyle derdi olan insanların yaşadıkları sürece ışık tutuyor. Besinlerle olan ilişkiniz hiç tahmin etmediğiniz nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Psikodiyet’te bedeninizde hissettiğiniz ve başa çıkamadığınız açlığın aslında ruhunuzda yaşadığınız açlıktan kaynaklandığına şahit olacaksınız.Psikodiyet, beslenme problemi olan 8 kişinin psikodrama grup terapisi yoluyla iyileşme yolculuğuna ışık tutuyor. Grup üyeleri 10 hafta süren bu yolculukta hem yiyeceklerle kurdukları sağlıksız ilişkilerin kaynağını keşfediyorlar hem de yiyeceklerle ve hayatla sağlıklı ilişkiler kurmayı deneyimliyorlar. Grup üyeleri gelişip değişirken bu yolculuğun rehberi olan 2 uzmanın, psikolog ve diyetisyenin de iç seslerini ve kaygılarını duyacaksınız. Kitabı okurken kendinizi 9. grup üyesi olarak hissedeceksiniz. Psikodiyet, sadece beslenmenize değil belki de tüm hayatınıza ışık tutacak.

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Son Güncelleme: 03.06.2019 09:21
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