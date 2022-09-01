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BİR FESTİVAL

AMASRA ULUSLARASI ŞEHİR FESTİVALİ

01 Eylül 2022 Perşembe 12:51
BİR FESTİVAL

SEVGÜL EROĞLU

Fatih Sultan Mehmet’in ‘Çeşm-i Cihan’ adını koyduğu Amasra’da bu kez uluslararası şehir festivali başladı. 10 gün sürecek olan festivalin, birbirinden renkli günlerle devam edecek programı aşağıda yer almaktadır. 

1 Eylül 2022

10.00 “Aile İçi İlişkiler Gelecek Nesillerde Yansır” Atölyesi Dr. Nevin ERACAR

(Amasra Belediyesi Meclis Salonu)

12.00 “Yerelden Resim Sevdalıları Canlı Performans” Resim Atölyesi 1 Dilek

MENTEŞ (Amasra Müzesi Bahçesi)

13.00 Mim Atölyesi Bülent DEVELİ (Amasra Belediyesi Meclis Salonu)

20.30 “Kelebekler” Sinema Gösterimi (Barış Akarsu Kültür Parkı)

2 Eylül 2022

12.00“Yerelden Resim Sevdalıları Canlı Performans” Resim Atölyesi 2 Dilek

MENTEŞ (Amasra Müzesi Bahçesi)

13.00 Mim Atölyesi Bülent DEVELİ (Amasra Belediyesi Meclis Salonu)

20.30 “Nasipse Adayız” Film Gösterimi (Barış Akarsu Kültür Parkı)

3 Eylül 2022

11.00 Mim Atölyesi Bülent DEVELİ (Kent Sokak Performansı)

12.00“Yerelden Resim Sevdalıları Canlı Performans” Resim Atölyesi 3 Dilek

MENTEŞ (Amasra Müzesi Bahçesi)

14.00 Kızılay Kan Bağışı

18.00 Devlet Operası Sanatçıları Dinleti Napolitenler Berk DALKILIÇ&amp;Zeynep

ÜLBEGİ (Amasra Müzesi)

20.30 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları “Hayat Der Gülümserim”

Tiyatro Gösterimi (Küçük Liman Mevki)

4 Eylül 2022

09.00 Basketbol 5 Sayı Atma Yarışması (Amasra Turizm Lisesi Spor Salonu)

13.00 Barış Temalı Karma Resim ve Seramik Sergisi

(4-10 Eylül 2022 tarihleri arası-Amasra Müzesi)

Prof. Dr. Nur GÖKBULUT Gazi Üniversitesi

Sibel AKTAŞ Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Hakan PEHLİVAN Hacı Bayram Üniversitesi

Doç. Dr. Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar Derneği Başkanı Güzin ARISOY

Nevruz ERKEN Ressam

Dilek MENTEŞ Ressam

20.30 Kats Sahne Tiyatro Oyunu “Patron”(Küçük Liman Mevki)

5 Eylül 2022

14.00 Hint Dansı Atölyesi Tuğçe AYAR&amp;Duru Toprak DOĞAN (Amasra Belediyesi

Meclis Salonu)

19.00 Hint Dansı Atölyesi Tuğçe AYAR&amp;Duru Toprak DOĞAN (Barış Akarsu

Kültür Parkı)

19.00 Müzikal Dinletisi Nebi BİRGİ&amp;Mine YILDIRIM (Barış Akarsu Kültür Parkı)

21.30 Konser-Mertcan DİLMAÇ (Küçük Liman Mevki)

6 Eylül 2022

09.00 Plaj Voleybolu (Büyük Liman Plajı)

11.00 Oyunculuk Atölyesi Hakan PİŞKİN (Amasra Belediyesi Meclis Salonu)

21.30 Kardeş Türküler Konseri (Küçük Liman Mevki)

7 Eylül 2022

17.00 Çocuklara Yönelik Müzikli Söyleyişi Ozan ÇOBAN (Barış Akarsu Kültür

Parkı)

20.30 “Şampiyon” Film Gösterimi (Barış Akarsu Kültür Parkı)

8 Eylül 2022

11.00 Şiddetsiz İletişim Atölyesi Aslı Meltem ATEŞ (Amasra Belediyesi Meclis

Salonu)

16.00 Kültür Turizm Ve Sanat Paneli (Fatih Cami Bahçesi)

20.30 The Riverside Blues Band Konseri Emrah ARSLAN (Bedesten)

9 Eylül 2022

15.00 Çevre ve İklim Paneli (Fatih Cami Bahçesi)

16.00 Dart Yarışması

20.30 Tiyatro Ti “Ada” Oyunu Tiyatro Gösterimi Hakan PİŞKİN (Küçük Liman

Mevki)

10 Eylül 2022

15.00 80’ler 90’lar Plaj Partisi DJ Yeliz (Küçük Liman Mevki)

20.00 Festival Belgeseli ve Ödül Töreni (Barış Akarsu Kültür Parkı)

21.30 Badi Gardi Rock Konseri (Barış Akarsu Kültür Parkı)

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BİR FESTİVALAMASRA ULUSLARASI ŞEHİR FESTİVALİönce VatanSevgül Eroğlu
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