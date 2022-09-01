BİR FESTİVAL

SEVGÜL EROĞLU
Fatih Sultan Mehmet’in ‘Çeşm-i Cihan’ adını koyduğu Amasra’da bu kez uluslararası şehir festivali başladı. 10 gün sürecek olan festivalin, birbirinden renkli günlerle devam edecek programı aşağıda yer almaktadır.
1 Eylül 2022
10.00 “Aile İçi İlişkiler Gelecek Nesillerde Yansır” Atölyesi Dr. Nevin ERACAR
(Amasra Belediyesi Meclis Salonu)
12.00 “Yerelden Resim Sevdalıları Canlı Performans” Resim Atölyesi 1 Dilek
MENTEŞ (Amasra Müzesi Bahçesi)
13.00 Mim Atölyesi Bülent DEVELİ (Amasra Belediyesi Meclis Salonu)
20.30 “Kelebekler” Sinema Gösterimi (Barış Akarsu Kültür Parkı)
2 Eylül 2022
12.00“Yerelden Resim Sevdalıları Canlı Performans” Resim Atölyesi 2 Dilek
MENTEŞ (Amasra Müzesi Bahçesi)
13.00 Mim Atölyesi Bülent DEVELİ (Amasra Belediyesi Meclis Salonu)
20.30 “Nasipse Adayız” Film Gösterimi (Barış Akarsu Kültür Parkı)
3 Eylül 2022
11.00 Mim Atölyesi Bülent DEVELİ (Kent Sokak Performansı)
12.00“Yerelden Resim Sevdalıları Canlı Performans” Resim Atölyesi 3 Dilek
MENTEŞ (Amasra Müzesi Bahçesi)
14.00 Kızılay Kan Bağışı
18.00 Devlet Operası Sanatçıları Dinleti Napolitenler Berk DALKILIÇ&Zeynep
ÜLBEGİ (Amasra Müzesi)
20.30 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tiyatroları “Hayat Der Gülümserim”
Tiyatro Gösterimi (Küçük Liman Mevki)
4 Eylül 2022
09.00 Basketbol 5 Sayı Atma Yarışması (Amasra Turizm Lisesi Spor Salonu)
13.00 Barış Temalı Karma Resim ve Seramik Sergisi
(4-10 Eylül 2022 tarihleri arası-Amasra Müzesi)
Prof. Dr. Nur GÖKBULUT Gazi Üniversitesi
Sibel AKTAŞ Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Prof. Dr. Hakan PEHLİVAN Hacı Bayram Üniversitesi
Doç. Dr. Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Birleşmiş Ressamlar Heykeltraşlar Derneği Başkanı Güzin ARISOY
Nevruz ERKEN Ressam
Dilek MENTEŞ Ressam
20.30 Kats Sahne Tiyatro Oyunu “Patron”(Küçük Liman Mevki)
5 Eylül 2022
14.00 Hint Dansı Atölyesi Tuğçe AYAR&Duru Toprak DOĞAN (Amasra Belediyesi
Meclis Salonu)
19.00 Hint Dansı Atölyesi Tuğçe AYAR&Duru Toprak DOĞAN (Barış Akarsu
Kültür Parkı)
19.00 Müzikal Dinletisi Nebi BİRGİ&Mine YILDIRIM (Barış Akarsu Kültür Parkı)
21.30 Konser-Mertcan DİLMAÇ (Küçük Liman Mevki)
6 Eylül 2022
09.00 Plaj Voleybolu (Büyük Liman Plajı)
11.00 Oyunculuk Atölyesi Hakan PİŞKİN (Amasra Belediyesi Meclis Salonu)
21.30 Kardeş Türküler Konseri (Küçük Liman Mevki)
7 Eylül 2022
17.00 Çocuklara Yönelik Müzikli Söyleyişi Ozan ÇOBAN (Barış Akarsu Kültür
Parkı)
20.30 “Şampiyon” Film Gösterimi (Barış Akarsu Kültür Parkı)
8 Eylül 2022
11.00 Şiddetsiz İletişim Atölyesi Aslı Meltem ATEŞ (Amasra Belediyesi Meclis
Salonu)
16.00 Kültür Turizm Ve Sanat Paneli (Fatih Cami Bahçesi)
20.30 The Riverside Blues Band Konseri Emrah ARSLAN (Bedesten)
9 Eylül 2022
15.00 Çevre ve İklim Paneli (Fatih Cami Bahçesi)
16.00 Dart Yarışması
20.30 Tiyatro Ti “Ada” Oyunu Tiyatro Gösterimi Hakan PİŞKİN (Küçük Liman
Mevki)
10 Eylül 2022
15.00 80’ler 90’lar Plaj Partisi DJ Yeliz (Küçük Liman Mevki)
20.00 Festival Belgeseli ve Ödül Töreni (Barış Akarsu Kültür Parkı)
21.30 Badi Gardi Rock Konseri (Barış Akarsu Kültür Parkı)
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