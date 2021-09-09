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‘BİR DÜŞ GÖRDÜM’E İSPANYA’DAN ÖDÜL

Yönetmen Murat Çeri’in ilk uzun metrajlı filmi ‘Bir Düş Gördüm’ İspanya’dan ödülle döndü.

09 Eylül 2021 Perşembe 10:44
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‘BİR DÜŞ GÖRDÜM’E İSPANYA’DAN ÖDÜL

NEDRET HOTUN

BURSA

2018 yılında 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nden aldığı proje ödülüyle TRT ortak yapımını kazanan film 12. Picknic Uluslararası Film Festivali’nde en iyi film ödülüne layık görüldü. Murat Çeri’nin kendi çocukluk hatıralarından esinlendiği film, trafik kazası geçiren bir çocuğun hayatına odaklanıyor. 

‘Tarık 8-10 yaşlarında şehirli bir çocuktur. Babası bir araba kazasında ölür; Annesi aynı kazadan sebep hastanede komada yatmaktadır. Kendisi ise  hafıza kaybı geçirir.  Kimsesi olmadığı için köye dedesiyle ninesinin yanına gönderilir. Tarık hiçbir şey hatırlamasa da sürekli geçmişiyle ilgili simgesel rüyalar görür. Günlerden bir gün evlerinin orada arabanın çarptığı bir eşek ölü bulunur. Bu eşeğin yeni doğmuş bir de sıpası vardır. Tarık bu Sıpayla kendi durumu arasında bir bağ kurar. Ve onu yaşatmayı kendine vazife bilir.’

Önce Vatan Gazetesi

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NEDRET HOTUNBİR DÜŞ GÖRDÜMIspanyaödülönce Vatan
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