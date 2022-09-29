BİR DİLEK TUT FİLMİ TÜRKİYE’NİN GURURU OLDU...

HABER: BURHAN AKDAĞ

Meta Akkuş Londra’dan En iyi kadın yönetmen ve En iyi yabancı film ödülü ile yurda daha yeni dönmüşken, Bir Dilek Tut filmi ile aynı anda dünyanın farklı ülkelerinde, dört farklı festivalde yarıştığının haberini aldı.

Oyuncu (Meta Akkuş anne) olarak yarışmakta, ayrıca aynı anda Los Angeles Film Award ve LA Femmeİnternational Film Festivalinde En İyi Film ve En İyi Film Müziği ( Mustafa Yazıcıoğlu) En İyi çoçuk oyuncu ( Mehmet Turan Doğan) ve En İyi Görüntükatagorilerinde, bunlara ek olarak Hırvatistan Film ve Music Festivalinde En iyi film en iyi film müzik kategorilerinde yarışmakta.

Meta Akkuş yaptığı açıklamada “Dünyanın dört bir yanında aynı anda dört farklı festivallerde farklı ve birden fazla katagoride yarışıyor olmak benim ve kadrom için muhteşem bir mutluluk ve gurur kaynağı çünkü, Bir Dilek Tut filmimiz, sınırlarını aşmış, Türk filmi olmayı bırakıp her dile, her dine, her ırka, her insana hitap eden evrensel bir eser olduğunu bize kanıtlıyor, ve bu onun yolculuğunun daha başlangıcı, bundan daha iyi nasıl olur çok ama çok merak ediyorum, Bir Dilek Tut filmimizin yolu açık, misyonu ise kendi gibi çok büyük, filmimin mesajından, her karesinden ve kadromdan gurur duyuyorum,” diye devam etti.

Senaryosunu Meta Akkuş ve Avni Tuna Dilligil’in yazdığı, Enver Sülük’ün senaryo danışmanlığını üstlendiği Bir Dilek Tut filminde, Altan erkekli Mehmet Turan Doğan, AlmiraTuana, Alper İlker, Gün Akıncı, Yusuf Kemal Kılkış, Seda Alpat, Ender İlker, İhsan Berk Aydın Özer Tuncer ve Meta Akkuş rol alıyor.

Filmin özeti: Yaşadıkları yerde çok güzel ve mutlu bir hayatı olan Kaan bir gün ailesinin İstanbul'a taşınacağını öğrenir. Bu haber onu üzer. Arkadaşlarını ve çok sevdiği kürek takımını bırakmak istemez. Bir şey yapıp bu yolculuğu durdurmalıdır. Sonunda çareyi Teyzesinin hediye ettiği kitabın sihirli sayfalarında bulur. "Bir Dilek Tut" isimli kitap sayesinde nasıl dilek tutacağını; saflığın ve iyi kalpliliğin tılsımını keşfeder. Kitap, ona bambaşka ufuklar açar. Hiç hayal etmediği bir dünyanın kapısını aralar.

Kaan Bir Dilek Tut kitabı sayesinde, okulda uğradığı akran zorbalığına karşı hayal gücünü geliştirmeyi, kötülüğe sevgi ile karşılık vermeyi öğrenir. Kitabın baş karakteri Berke’nin annesini Vildan Atasever, dedesini ise Altan Erkekli canlandırıyor. Filmin hikayesi, 2009 yılında yazar yönetmen Meta Akkuş'a Paris sokaklarında yürürken fikir olarak geldi. 2009'dan beri bu proje üzerinde çalışan Meta Akkuş'a Mustafa Yazıcıoğlu müzikleriyle eşlik etti. Müziklerin büyük bir bölümü İstanbul’da, bir bölümü ise Los Angeles’ta canlı enstrümanlarla çalınarak kaydedildi.