‘BİR BABA HAMLET’ BABA SAHNE’DE

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu’nu Emrah Eren’in rejisiyle aynı sahnede buluşturan ‘Bir Baba Hamlet’ 17-18 ve 19 Aralık’ta Baba Sahne’de perde açacak. ‘Bir Baba Hamlet’ kalaslarından dekor, heveslerinden oyun yapmak üzere yola çıkan ve kendilerine kurban olarak Shakespeare’ın Hamlet’ini seçen 2 cüretkar oyuncunun hikayesini konu ediniyor.

Sebastian Seidel’in komik olanın tadını çıkaran özgün metni, Yücel Erken’in usta işi çevirisi ve Baba Sahne’nin babacan yorumuyla bu toprakların tiyatro geleneğine de göz kırpan ‘Bir Baba Hamlet’ tiyatro yapma aşkının başdöndürücü güzelliği ile aptallaştırıcı büyüsüne ayna tutuyor.