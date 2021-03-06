Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1542
ALTIN
411.808
DOLAR
7.5315
STERLİN
10.4088
EURO
8.9768
Ankara'da 124 adet kamu konutu ihaleyle satışa çıkarılıyor
Ankara'da 124 adet kamu...
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım Dönemi Müşavirlik Hizmeti Alınacak
Aydın-Denizli Otoyolu Projesi Yapım...
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik personel alımı yapacak
Adalet Bakanlığı 1287 temizlik...
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bir Avuç Şiir Grubunun Şiir Antoloji Kitabı raflarda yerini aldı..

1 Avuç Şair 1 Avuç Şiir-Bir Avuç Şiir Grubu-2 ve 1 Avuç Şair 1 Avuç Şiir-Bir Avuç Şiir Grubu-3 olmak üzere antoloji kitabıyla şiir severlerle buluştu.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:38
5 Okunma
Bir Avuç Şiir Grubunun Şiir Antoloji Kitabı raflarda yerini aldı..

HASRET D. DELİER

MANİSA

Daha önce birbirinden değerli şairlerle birlikte  "Bir Avuç Şair-Bir Avuç Şiir" adlı çıkan ve okurlar tarafından oldukça ilgi gören ilk eserin devamı  1 Avuç Şair 1 Avuç Şiir-Bir Avuç Şiir Grubu-2 ve 1 Avuç Şair 1 Avuç Şiir-Bir Avuç Şiir Grubu-3 olmak üzere antoloji kitabıyla şiir severlerle buluştu.

Bir Avuç Şiir Grubunun yöneticisi şair Ali Turgut, grubun yeni çıkan antoloji kitabı için duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Bir Avuç Şiir Grubu olarak yönetim kararıyla beş hafta önce bir duyuru yapmıştık ve antoloji kitabı 2 için talep toplamıştım 20 kişi ile yapmayı planladığımız duyuruya 45 başvuru oldu. Bunun üzerine üçüncü kitabı çıkarmak zorunda hissettik kendimizi ve her kitapta 20 şair bulunmaktadır. Hazırlık aşaması ise gündüz saatlerinden gecenin 4-5’ lerine kadar çalışarak büyük bir özveriyle şiir, kapak, adres vs düzenlemelerini yapıp, baskı kargo işlemleri dahil 5 haftada katılımcı şair dostlarımızın evlerine ulaştırmanın onuru, gururu ve mutluluğu içerisinde oldum. Bu süreçte katkı veren grup kurucumuz şair yazar sayın Mehmet Emin Turgut hocama, desteğini her an yanımda hissettiğim şair yorumcu Suna Türkmen Güngör hocama ve tüm yönetici arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Hep yanımda oldular."

Kitaplar 1 sayfa şair biyografisi, 8 sayfada şiir şeklindedir ve önsöz dahil 184 sayfadır.

Gülnar Yayınlarından çıkan

1 Avuç Şair 1 Avuç Şiir

Bir Avuç Şiir Grubu -2

1 Avuç Şair 1 Avuç Şiir

Bir Avuç Şiir Grubu -3

Tüm seçkin kitapçılarda raflardadır.

Haber - Hasret Dilek Delier 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Hasret D. DelierBir Avuç ŞiirŞiir Antoloji1 Avuç Şair 1 Avuç ŞiirBir Avuç Şiir Grubu2Bir Avuç Şiir Grubu3Antoloji Kitabışiir Severler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Selçuklu saraylarından ilki, Sivas'ta olabilir'
'Selçuklu saraylarından ilki, Sivas'ta olabilir'
“Harmony” Sergisi - La Visione Art Gallery’de
“Harmony” Sergisi - La Visione Art Gallery’de
LİONS DURAK KÜTÜPHANELERİ EĞİTİME DESTEĞE DEVAM EDİYOR
LİONS DURAK KÜTÜPHANELERİ EĞİTİME DESTEĞE DEVAM EDİYOR
İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ AÇILDI
İSTANBUL SİNEMA MÜZESİ AÇILDI
TÜRKİYE’NİN İLK KİTAP ECZANESİ AÇILDI
TÜRKİYE’NİN İLK KİTAP ECZANESİ AÇILDI
DÜNYACA ÜNLÜ 'ÇIĞLIK' TABLOSUNDAKİ GİZEM ÇÖZÜLDÜ
DÜNYACA ÜNLÜ 'ÇIĞLIK' TABLOSUNDAKİ GİZEM ÇÖZÜLDÜ
‘HUYSUZ’ FİLMİ GELİYOR
‘HUYSUZ’ FİLMİ GELİYOR
‘HİT LİKE A GİRL’ İLK KEZ ÜLKEMİZDE
‘HİT LİKE A GİRL’ İLK KEZ ÜLKEMİZDE
BERRU TURAL  ‘BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM’ İLE YOLA DEVAM EDİYOR
BERRU TURAL  ‘BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDİM’ İLE YOLA DEVAM EDİYOR

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma