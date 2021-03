Bir Avuç Şiir Grubunun Şiir Antoloji Kitabı raflarda yerini aldı..

HASRET D. DELİER

Daha önce birbirinden değerli şairlerle birlikte "Bir Avuç Şair-Bir Avuç Şiir" adlı çıkan ve okurlar tarafından oldukça ilgi gören ilk eserin devamı 1 Avuç Şair 1 Avuç Şiir-Bir Avuç Şiir Grubu-2 ve 1 Avuç Şair 1 Avuç Şiir-Bir Avuç Şiir Grubu-3 olmak üzere antoloji kitabıyla şiir severlerle buluştu.

Bir Avuç Şiir Grubunun yöneticisi şair Ali Turgut, grubun yeni çıkan antoloji kitabı için duygu ve düşüncelerini şöyle ifade etti:

"Bir Avuç Şiir Grubu olarak yönetim kararıyla beş hafta önce bir duyuru yapmıştık ve antoloji kitabı 2 için talep toplamıştım 20 kişi ile yapmayı planladığımız duyuruya 45 başvuru oldu. Bunun üzerine üçüncü kitabı çıkarmak zorunda hissettik kendimizi ve her kitapta 20 şair bulunmaktadır. Hazırlık aşaması ise gündüz saatlerinden gecenin 4-5’ lerine kadar çalışarak büyük bir özveriyle şiir, kapak, adres vs düzenlemelerini yapıp, baskı kargo işlemleri dahil 5 haftada katılımcı şair dostlarımızın evlerine ulaştırmanın onuru, gururu ve mutluluğu içerisinde oldum. Bu süreçte katkı veren grup kurucumuz şair yazar sayın Mehmet Emin Turgut hocama, desteğini her an yanımda hissettiğim şair yorumcu Suna Türkmen Güngör hocama ve tüm yönetici arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Hep yanımda oldular."

Kitaplar 1 sayfa şair biyografisi, 8 sayfada şiir şeklindedir ve önsöz dahil 184 sayfadır.

Gülnar Yayınlarından çıkan

1 Avuç Şair 1 Avuç Şiir

Bir Avuç Şiir Grubu -2

1 Avuç Şair 1 Avuç Şiir

Bir Avuç Şiir Grubu -3

Tüm seçkin kitapçılarda raflardadır.

