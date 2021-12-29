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BEYAZ HÜZÜN SAHNELENDİ

Sarıkamış Şehitleri 107. Yılında Unutulmadı.

29 Aralık 2021 Çarşamba 14:53
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BEYAZ HÜZÜN SAHNELENDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Sarıkamış Beyaz Hüzün Oyunu Bahçelievler'de Seyirciyle Buluştu.
 

Onlar Vatan için yola çıktılar. 1914 yılının 15-22 Aralık tarihlerinde Sarıkamış Yakınlarındaki Allahuekber dağlarında donarak şehit oldular.

Tiyatro Sahnelerinde sahnelenmeye başlayan SARIKAMIŞ BEYAZ HÜZÜN izlendiğinde içimizi burkuyor. 22 Aralık akşamı Bahçelievler Belediyesi Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyun ayakta alkışlandı.  Oyun Bozan Atölye’nin Sahibi Yaşar Elmas’ın yazıp yönettiği ve Selim Yarbay’ı canlandırdığı SARIKAMIŞ BEYAZ HÜZÜN Türkiye’nin 6 farklı ilinden 6 farklı Asker’in Sarıkamış Harbindeki yaşadıklarını konu alıyor.

65 dakika tek perde olan oyunda Abdurrahman Merallı, Ali Kırmalı, Çoşkun Uğur, Turgut Bilkay, İbrahim Muratoğlu ve Yaşar Elmas rol alıyor.

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BEYAZ HÜZÜN SAHNELENDİSarıkamış Şehitleri 107. Yılında Unutulmadı.
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