Betül Bayçin

FUNDA AKOSMAN ERMAN / İSTANBUL

1957 yılında İstanbul’da doğdu. Güzel yurdumuzun dörtbir yanını eşinin mesleği sebebiyle görebilme imkanı bulan Betül Hanım’ın iki kızı var.

2004 yılında Bodrum'a gelişinin ardından değerli arkadaşının önerisi ve sevgili hocasının yönlendirmesi ile ‘cam ve mozaik’ sanatına ilgi duyan sanatçımızın kırk'a yakın eseri 2014-2015-2016 yıllarında Bodrum Trafo ve Kale, 2017-2018 Heredot Kültür Merkezi, 2019 Yalıkavak Kültür Merkezi’nde ve Bodrum merkezde icra edilen kültür etkinliklerinde sergilendi.

Betül Hanım’ın birkaç eseri Bodrum halk eğitimin açtığı sergilerin davetiyelerinde de yer aldı. Bu arada Vitray'a da ilgi duyan Betül Hanım ilk fırsatta kişisel sergisini açmayı düşünüyor.