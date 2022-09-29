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Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel,  “İDOB’da 35. Yıl” Konseri ile Veda Etti…

29 Eylül 2022 Perşembe 15:59
Besteci ve Piyanist Aydın Karlıbel,  “İDOB’da 35. Yıl” Konseri ile Veda Etti…

SEVGÜL EROĞLU

Besteci ve piyanist  Aydın Karlıbel, sanat hayatının 35 yılını geçirdiği ve sanatsal anlamda önemli değerler kazandırdığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’ne veda etti. Karlıbel’in İDOB’dan emekli olması dolayısı ile düzenlenen “İDOB’da 35. Yıl Konseri”, Kadıköy Sürreyya Opera Sahnesi’nde sanatseverler ile buluştu. 

Cemal Reşit Rey’in son öğrencilerinden biri olan Aydın Karlıbel, 1986 yılında göreve başladığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde; korepetitör, koro ve orkestra şefi, konser piyanisti olarak çalışmalar yaptı. Eserlerinde  evrensel unsurlarla  ile Türk estetiğinin özgün renklerini buluşturabilmeyi amaçlayan Karlıbel’in besteleri arasında; opera, senfoni, oratoryo, piyano ve keman konçertoları, oda müziği eserleri ve marşlar bulunmaktadır. 

Sanatçıya özel düzenlenen “İDOB’da 35. Yıl Konseri” nde; Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Cemal Reşit Rey ve Aydın Karlıbel’e ait eserler; piyanoda Aydın Karlıbel ve Olena Şenol ; solo olarak ise Çağrı Köktekin, Serkan Bodur, Ceren Şahin, Alper Göçeri, Bülent Külekçi ve Evren Ekşi tarafından seslendirildi

Gecenin sonunda, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdür ve Sanat Yönetmeni Vekili, Ayşem Sunal Savaşkurt tarafından plaket sunulan Aydın Karlıbel, seyircilerden yoğun alkış aldı.

Dr. AYDIN KARLIBEL Kimdir?

         1957 yılında İstanbul’da doğan Aydın Karlıbel dört yaşında piyano ve solfej çalışmalarına Şive Onat Ölmez ile başladı. Dokuz yaşında Cemal Reşit Rey’in öğrencisi oldu ve vefatına dek kendisi ile çok yönlü çalışmalar yaptı. Kolej Saint-Michel, Robert Kolej(1976), Boğaziçi Üniversitesi Dilbilim Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinden (1985) mezun oldu. 1986 da İngiliz L.R.S.M. Piyano Diplomasını aldı ve sonraki yıllarda Wiener Meisterkurse ve Siena’da Accademia Chigiana’nın kurslarında yer aldı.

        1986 yılında katıldığı İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde otuzbeş yıl boyunca yüzlerce temsilde görev aldı, yurtiçi ve yurtdışı turnelere katıldı, yerli ve yabancı orkestra şefleri, şan 

pedagogları ile çalıştı. Bale ve koro piyanisti, korepetitör, koro ve orkestra şefi, konser piyanisti 

olarak görev yaptı.İstanbul Devlet Operasının solistleri ile Milli Günler konserlerinde besteci ve piyanist olarak görev aldı. Eserleri Almanya’da Keturi Musikverlag tarafından basıldı, 

Almanya, İngiltere,Macaristan, Gürcistan İtalya ve Güney Kore’de seslendirildi. Bayreuth, Nürnberg, Budapeşte ve Eger’de eserlerinin seslendirildiği konserlerde yer aldı.

İTÜ Sosyal Bilimler Fakültesi MIAM’da  Ayşegül Sarıca ile piyano çalışmaları yaparak 2009 da Doktor unvanı aldı.

 Hocası Cemal Reşit Rey’in yitik bilinen çok sayıda opera, kantat, senfonik, konsertan ve oda müziği eserini ortaya çıkardı, eksikleri tamamlayıp restore etti, şef olarak yönetti, notalarını dijital ortama aktardı, marşlarını orkestre etti, piyano solo eserlerinin stüdyo kayıtlarını gerçekleştirdi.  Şef olarak Britten, Mozart, Paisiello ve Rey’in eserlerini yönetti.

        Carl Czerny’nin türk temalı virtüöz eserlerinin dünya prömiyeri icralarını ve kayıtlarını gerçekeştirdi.(Impromptu du Sultan Mahmoud Op.451, Rondo National Turque Op.192)

Liszt’in birçok eserinin Türkiye prömiyerinin yanısıra ‘Franz Liszt’in Süvarileri’, Osmanlı’dan Cumhuriyete, VEKOM Açılış Resitali, Koç Üniversitesi, ENKA Oditoryumu ve ‘Aydın Gün’e Saygı’ piyano projelerini gerçekleştirdi. İdil Biret ile uzun bir süreçte doğaçlamalar gerçekleştirdi ve iki kez sahne paylaştı. Cemal Reşit Rey yönetiminde orkestralarda, Semiha Berksoy’un Jübilesinde, Leyla Gencer Seminerinde çaldı.

     İstanbul Belediye Konservatuarı, 1.Nejat Eczacıbaşı Kompozisyon Yarışmaları, TRT 75.ci Yıl, Mersin Portakal çiçeği Kompozisyon ödüllerinin yanısıra Cambridge Biographical Center,Türk Lions Derneği ‘Hizmet Gönüllüsü’, Semiha Berksoy Opera Vakfı Onur Ödülü (2016) ve  Andante Dergisi ‘En iyi Kayıt’(2017) ödüllerini aldı.

Üç opera, Yahya Kemal oratoryosu, Atatürk Senfonisi, Çanakkale ve  İlk Adım Senfonik şiirleri, piyano ve keman konçertoları, kayıt ve solo piyano için Bolero, Cumhuriyet’in 100.cü yılına armağan İki Piyano için 12 Prelüd , solo piyano transkripsiyonlar, oda müziği eserleri ve marşlar besteledi.  

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