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Beşinci kitabı 120 bini aştı!

Sosyolag Bircan Yıldırım’ın yeni kişisel gelişim kitabı "Şimdi Onlar Düşünsün" okurla buluştu!

13 Nisan 2022 Çarşamba 10:01
Beşinci kitabı 120 bini aştı!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kitaplarıyla yüzbinlerce kişinin yaşamına dokunan sosyolog Bircan Yıldırım’ın yeni kitabı “Şimdi Onlar Düşünsün” okurla buluştu. Yazar yeni kitabıyla da okurlarına yaşamlarını değiştirecek öneriler sunuyor. Daha önce Hayat Cesurlara Torpil Geçer, Ben Kazanmadan Bitmez, Yaşam Terapisi ve Duygusal Zekâ adlı çok satan kitapları yazan Bircan Yıldırım son kitabı için “Bu kitabın sırrı para, bolluk bereket, başarı, aşk evlilik, evlenememe veya cinsel hayatınız ile ilgili nasıl sıkıntılar yaşıyorsanız yaşayın hepsinin çözümü bu kitapta” diyor. Büyük ilgi gören kitabın ilk imza günü ise İstinye Park’ta tam altı saat sürdü.

 Yazar, aile danışmanı, cinsel terapist, sosyolog Bircan Yıldırım’ın kaleme aldığı ve Destek Yayınları’ndan çıkan “Şimdi Onlar Düşünsün” adlı kitabı en çok satan kitaplar arasına girdi. Piyasaya çıktığı günden bu yana kısa zamanda 120 bin satarak dikkat çeken kişisel gelişim kitabı adından söz ettiriyor. Daha önce piyasaya çıkan dört kitabı bir milyonun üzerinde satan sosyolog Bircan Yıldırım özellikle hanım okurların büyük ilgisini çekiyor. Kitabın ilk imza gününe de özellikle hanımların ilgisi büyük oldu. İstinye Park AVM’de düzenlenen imza günü altı saat sürdü ve yüzlerce kişi kitap imzalatmak ve yazarla tanışmak için saatlerce bekledi.

Sekiz yıldır kitap yazan ve çok sayıda hayran kitlesine sahip sosyolog Bircan Yıldırım kitaplarının ilgi görmesini ve çok sayıda hayran kitlesinin olmasını kitaplarını okuyanların sorunlarına çareler bulmasına bağlıyor. Bircan Yıldırım “Kitapların özelliği bilinçaltı oyunlardan çıkartıp düşünen beyni çalıştıran çözüm odaklı kartları da içeriyor” dedi.

İnsanlar zor günler geçiriyorlar…

Son yıllarda toplumun büyük çoğunluğunun sıkıntılı bir süreç geçirdiğine de değinen Bircan Yıldırım “Özellikle pandemi toplum üzerinde olumsuz etkiler bıraktı. Geçim sıkıntısı ekonomik, sosyal sorunlar had safhada. Bu nedenle kadın erkek ilişkileri, aldatma, cinsel sorunlar, gelin kaynana ilişkileri en çok öne çıkan sorunlar. Ben bu kitapta bu benzeri sorunlara çareler getirmeye çalışıyorum. Okurlarımdan gelen sorunlarının çözümlendiğine dair mesajlar beni çok mutlu ediyor. Bu kitapların giderek okur sayısının artması da bu yüzden” dedi. Yazarın imza günleri önümüzdeki günlerde Hatay, Uşak, Antakya, Nevşehir, Kırşehir, Samsun, Merzifon ve İskenderun’da da yapılacak.

Yazar Hakkında: Hayat Cesurlara Torpil Geçer, Ben Kazanmadan Bitmez, Yaşam Terapisi ve Duygusal Zekâ adlı çok satan kitaplarının yazarı Bircan Yıldırım, Denizli’de doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Almanya’da tamamladı. İzmir Buca Lisesi’nden mezun olduktan sonra Cumhuriyet Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu felsefe grubu öğretmenliğine atandı. Uzun yıllar öğretmenlik yaptı. Beynimizin özellikleri, insan psikolojisi, kuantum felsefesi, aile danışmanlığı ve cinsel terapi alanındaki araştırmalarına, çalışmalarına ve eğitimlerine devam etmiştir. Yurtiçinde ve yurtdışında pek çok eğitime ve seminere katılan Bircan Yıldırım, yazdığı kitaplarla ve sosyal medya hesaplarında gerçekleştirdiği çalışmalarla binlerce kişinin mucizeler yaşamasına, yeni başlangıçlar yapmasına destek olmuş, ilham vermiştir.

 

Aldığı Eğitimler: Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitim Sertifika Programı, Aile Danışmanlığı Eğitimi, Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi, BDT Terapisi, Depresyon Eğitimi, Sertifikalı Çocuk BDT Terapisi Eğitimi, Nefes Koçluk Eğitimi, Nefes Terapisi Eğitimi, Çocuk Nefes Eğitimi, Yaşam Koçluğu Eğitimi, Öğrenci Koçluğu Eğitimi, EFT (Duygusal Özgürleşme Tekniği) Eğitimi, Kuantum Düşünce Tekniği Eğitimi, Hızlı Okuma Eğitimi, Hafıza Teknikleri Eğitimi, Ho’oponopona Eğitimi, Kozmik Enerjiler Eğitimi, Reiki, Access Bars Eğitimi

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Anahtar Kelimeler:
Sosyolag Bircan YıldırımBircan Yıldırım
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