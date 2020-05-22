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‘Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi’ sanatseverlerle buluşuyor

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101.yılı kapsamında düzenlenen Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi genç sanatçıları bir araya getirdi.

22 Mayıs 2020 Cuma 13:09
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‘Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi’ sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUL - ‘Bu yıl genç sanatçılarla 19 Mayıs’ı kutluyoruz’ mottosuyla yola çıkan Beşiktaş Belediyesi, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 101. yılında Türkiye’nin dört bir yanından ve KKTC’den birçok genç sanatçıyı ‘Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergisi’nde bir araya getirdi. Usta genç sanatçılar ve usta sanatçı olmak için emek verenlerin katıldığı sergi, genç sanatçıların ürettiği eserlerin geniş kitlelere ulaştırabilmesi açısından da ayrı bir öneme sahip.
 

DİJİTAL SERGİYE 140 GENÇ SANATÇI KATILDI

Kutlama niteliğindeki sergiye, duyurusu yapıldığı andan itibaren 18-40 yaş arasında 140 genç sanatçı katıldı. Beltaş A.Ş işbirliğiyle düzenlenen sergide gençlere destek olmanın yanı sıra salgın sürecinde eserlerini sergilemekte zorlanan sanatçılara yeni bir mecra açtıklarını söyleyen Beltaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnan Güney, nitelikli fayda sağlayacak bu serginin bundan sonraki projelerin de bir başlangıcı olduğunu belirtti. Resim ve baskı alanında, konu ile tekniğin serbest olduğu sergiyi sanatseverler besiktascagdas.com adresi üzerinden 7 Haziran’a kadar ziyaret edebilecek.
 

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, “19 Mayıs‘a özel Beşiktaş Çağdaş Dijital Sergimizde, genç sanatçıların eserlerini sanatseverlerle buluşturuyoruz. Genç sanatçılarımızı görünür kılmak amacıyla hayata geçirdiğimiz sergiyi besiktascagdas.com üzerinden 7 Haziran'a kadar ziyaret edebilirsiniz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
19 Mayıs Atatürkü AnmaGençlik Ve Spor BayramıBeşiktaş Çağdaş Dijital SergisiSanatseverler
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