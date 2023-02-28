Berlin Filarmoni'de Türkiye'deki depremzedeler yararına yarın klasik müzik konseri verilecek

Berlin

Türkiye sahnelerinin düzenli konukları olan ve ülkeyle güçlü bağları bulunan Kloeckner ve Fedorova, AA muhabirine, Berlin Filarmoni'de yarın verecekleri konserle ilgili açıklamada bulundu.

Kloeckner ve Fedorova, Türkiye'yi çok sevdiklerini ve verecekleri konserle depremzedelere destek olmak için özel bir katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Kloeckner, "Türkiye'de meydana gelen bu korkunç felaket karşısında şok olduk. Depremzedelerle derin bağlarımız olduğunu hissediyoruz özellikle Türkiye'yi çok seviyoruz ve orada birçok yakın dostumuz var. Bu konserle oradaki insanlara destek olmak için özel bir katkıda bulunmak istiyoruz. Herkesi bu konserimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Berlin Filarmoni sahnesinde yarın gerçekleştirilecek konserde, Türk besteci Kaan Bulak'ın depremzedeler için yazdığı "Sessizlik" adlı eserinin dünya prömiyerinin yanı sıra Beethoven, Schubert ve Brahms'ın çello sonatlarından bazıları da yer alacak.