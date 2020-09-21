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"Benim Adım Gül" romanı raflarda yerini aldı!

İki dil arasında kalmış bir kadının hikâyesinin anlatıldığı kitap, “Benim Adım Gül” The Roman Yayınları etiketiyle çıktı.

21 Eylül 2020 Pazartesi 11:08
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"Benim Adım Gül" romanı raflarda yerini aldı!

Ödüllü öykü yazarı Ayşe Şen, ilk romanı “Benim Adım Gül” ile okurlarıyla buluşuyor. Bulgaristan’ın Soya Dönüş Süreci ile bir kadının değişen hayatını konu alan eser, iki dil ve iki kültür arasında kalan tüm toplumların sesi oluyor.

Bulgaristan’da doğup büyüyen Gül’ün dönemin siyasi yaptırımları sonrası kendine bir yer bulma çabasıyla başlayan hikâye, kahramanın içsel karmaşasının içinde kaybolmasıyla yön buluyor. İki toplum arasında kalmışlığın karmaşasını tüm hücrelerinde hisseden Gül, elinde bir tek adı kalana kadar mücadeleden vazgeçmiyor.

1980’lerin Bulgaristanı’nı bir kadının gözünden derinlemesine ve gerçekçi anlatan yazar, okuru o yıllarda yaşanan acıların içine çekmeyi başarıyor. Derin kurgusu ve ayrıntılı tasvirleriyle akıcılık kazanan eser, dönem kitabı olmasıyla da tarihi başka açıdan değerlendirmeye olanak tanıyor.

The Roman Yayınları tarafından yayına sunulan roman “Benim Adım Gül” tüm kitapçılarda  kitapseverlerle buluşuyor.

Ayşe Şen Hakkında

Ayşe Şen, 1991 yılında Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde doğdu. 1995 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelerek     İzmir’e    yerleşti. İlk ve orta öğrenimini İzmir’de tamamladı. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Bugün itibarıyla İzmir Barosu’na kayıtlı olarak serbest avukatlık yapmakta ve halen İzmir’de yaşamaktadır.

2019 yılında AB-Türkiye Kültürlerarası Diyalog Programı desteğiyle "Birlikteki Çeşitlilik: Tuna Dalgalarında Kültürlerarası Diyalog" projesi kapsamında düzenlenen öykü yarışmasına “Çıplak Ayaklar” adlı öyküsüyle katılmış ve eser "Tuna Nehrine Öyküler" isimli antolojide yer almıştır. 2020 yılında Ümit Kaftancıoğlu Öykü Yarışması’nda "Tatlısu Balığı" isimli öyküsü üçüncü olmuştur. Yazarın çeşitli dergilerde yazıları yayımlanmaya devam etmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Benim Adım GülAyşe ŞenKitap
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