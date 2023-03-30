‘Benden Bana Bir Adım’ Okuyucuyu Kendi İçine Doğru Bir Yolculuğa Çıkarıyor

İSTANBUL- Psikosentez ve meditasyonu buluşturan metodu ile danışanlarına rehberlik eden Cangül Soydemir’in Eva Yayınları’ndan çıkan ilk kitabı ‘Benden Bana Bir Adım’ okuyucu ile buluştu. Psikosentez Yaşam Koçu ve Meditasyon Eğitmeni de olan Soydemir, insanın hayatını kontrol edebilmesinin yolunun dış etkenlerden ziyade, içe yönelerek kendini tanımak, sevmek, kabul etmek ve kendi üzerinde çalışmaktan geçtiğini kendi yaşamından ve başka yaşamlardan örnekler vererek akıcı ve sade bir dille aktarıyor.

İnsan hayatında hep dışa doğru koşmanın, zorlu yaşam duraklarından kaçmaya çalışmanın aslında işe yaramadığını belirten yazar, kaçmaya çalışırken insanın hep kendi içine düştüğüne ve aslında kaçmanın bu şekilde mümkün olmadığına dikkat çekiyor. Kendinden kaçmak yerine, içteki benle tanışıp dost olmanın gerçek özgürleşmeye ve yaşamını yönetme gücüne kapı araladığına dikkat çeken Soydemir, kitapta ve yaşamda bunun yollarını ve yöntemini gösteriyor.

Uzun yıllara dayanan bu çalışmalardan edindiği deneyimi kitaba aktarırken, özellikle etkisi altında kaldığı ve büyük mistikler olarak tanımladığı Halil Cibran, Mevlâna, Osho, Khrisnamurti’den alıntılara da yer veriyor.

HABER: SELÇUK BULUT