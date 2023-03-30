BBC First’ün yeni suç dizisi ‘Diplomat’ başlıyor!

İSTANBUL- ‘Bodyguard’ ve ‘Line of Duty’nin yapımcısı Ben Richards, dünyaca ünlü yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. BBC First’ün yeni suç dizisi ‘Diplomat’, zekice kurgulanmış hikaye örgüsü ile diplomasi dünyasının karanlık yanlarına ışık tutmaya geliyor. Sophie Rundle’ın canlandırdığı Laura Simmonds ile meslektaşı ve aynı zamanda da arkadaşı olan Alba Ortiz (Serena Manteghi) Barselona’da bir araya geliyor. İkili, şehirde yaşayan ve sıkıntıda olan İngiliz vatandaşlarını korumak için pek çok mücadeleye ortak oluyor. Avukat, danışman ve polis rollerini harmanlayan Laura ve Alba’nın diplomatik becerileri, konsolosluk kapılarından giren şarşırtıcı ve karmaşık vakalarda en üst sınırlara kadar zorlanıyor.

Dizi, Barselona’nın seçkin marinasındaki bir yatta çalışan genç İngiliz barmen Jay Sutherland’in gizemli ölümüyle başlıyor. Cinayet soruşturmasına yanaşmayan İspanyol polisi, ölümün trajik bir kaza olduğuna inanırken, Laura ve Alba olayı derinlemesine araştırmaya başlıyor ve bir cinayet soruşturması açılıyor. Yeni kanıtlar ortaya çıktıça Laura, organize suç ve İngiliz güvenlik güçleriyle cinayet arasındaki olası bağlantılarla karşılaşıyor. Tehlikeli gerçek beklenmedik bir direnişi de beraberinde getiriyor.

Jay’in ölümüyle ilgili ve beraberinde gelen pek çok gizli bilgiye ulaşan Laura, acılı baba Colin’e (Danny Sapani) hak ettiği adaleti sağlamayı kendine bir görev ediniyor. Bu ölümcül sırları açığa çıkarmanın bir bedeli olacağını keşfediyor. Tehlikeli sırları ve gizemli hikayesiyle ‘Diplomat’ 4 Nisan Salı saat 21.00’de BBC First ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

HABER: MERVE ELÇİ