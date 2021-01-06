BAYAN GİRİŞİMCİDEN YENİ NESİL İÇERİK PLATFORMU  ‘GAİN’ 

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

2020 yılının son günlerinde arka arkaya gelen yeni dijital platform haberlerinden biri de GAİN'e ait. Filli Boya şirketinin sahibi Gözde Akpınar, yeni nesil digital içerik platformu GAİN MEDYA’yı kurdu. 30 Aralık 2020 tarihinde yayına başlayan Gain’de dizi, belgesel, haber, müzik, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar farklı alternatifler var.

Gain'de yayınlanan yılbaşı programı sosyal medyanın gündemine oturdu. Digital dönüşümün hayatımıza kattığı şeylerden biri olan internet yayıncılığı adına bir adım da Gain Medya’dan gelmiş oldu.

GAİN NEDİR?

Anlamlı ve kazanım odaklı içerikleri temel alarak 30 Aralık’ta yayın hayatına başlayan ‘’GAİN’’ gelişigüzel digital içeriklerden sıkılan insanların hayatına güncel ve farklı bir bakış açısı sağlamak için yola çıktı. GAİN kullanım kolaylığı sağlayan dikey formatta ve kısa içeriklerinin yanı sıra akıllı izleme teknolojisi sayesinde kişiye özel sunacağı yayın akışı ile de farklı kategorilerde, yüzlerce zengin içeriği kullanıcılarıyla buluşturacak. Dizilerden belgesellere, haberden müziğe, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar herkesin kendisine göre bir alternatif bulabileceği ‘’GAİN’’de vakit değerlendirmek için izlenecek yüzlerce içeriğin yanı sıra, Türkiye’nin en önemli kanaat önderleri de yer alıyor. Gain’i izlemek isteyenler cep telefonundan veya tabletinden izleyebilirler. İOS ya da Android marketlerden GAİN uygulamasını ücretsiz indirip hemen izlemeye başlayabilirler.

GAİN’DE KİMLER VAR?

Ahmet Mümtaz Taylan, Berk Keklik, Can Bonomo, Engin Günaydın, Devin Özgür Çınar, Gaye Su Akyol, İlber Ortaylı, Mirgül Cabas, Özcan Deniz, Serkan Keskin, Vedat Milor, Dolunay Soysert, MFÖ, Harun Tekin, Melikşah Altuntaş ve Bartu Küçükçağlayan, Muhammet Uzuner..

gibi deneyimli isimlerin yanı sıra digital çağın en popüler ve kaliteli içerik üreticileri de GAİN’de izleyicilerle buluşacak.