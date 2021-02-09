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Batık Kibatos Kalesi'nin şifreleri çözülüyor

Yalova’da Altınova ilçesinde, denizin yaklaşık 3 metre derinliğinde yer alan yapıya dair Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle başlatılan "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması" kapsamında önemli bilgilere ulaşıldı. Araştırmayı yürüten ekibin başkanı BUÜ Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz, "Evliya Çelebi'nin de bahsettiği bir iskele ve deniz feneri olduğu düşünülen yapı kalıntısının yanı sıra su altında bir de yapı grubu tespit edilmiştir." dedi.

09 Şubat 2021 Salı 13:58
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Batık Kibatos Kalesi'nin şifreleri çözülüyor

YALOVA - Marmara Denizi'nde 2019'da yaklaşık 3 metre derinlikte tespit edilen, Bizans döneminin önemli yapılarından Kibatos Kalesi'nin geçmişi, araştırmalarla gün yüzüne çıkarılıyor. Altınova ilçesi Hersek bölgesinde Bizans döneminde inşa edildiği bilinen, depremler nedeniyle su altında kaldığı tahmin edilen kaleyle ilgili "Yalova Kıyıları Antik Liman ve Sualtı Yüzey Araştırması" sürdürülüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, Türk Tarih Kurumunun desteği ve Altınova Belediyesinin sponsorluğunda Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Sualtı Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Serkan Gündüz başkanlığındaki ekibin çalışmalarında önemli bulgulara ulaşıldı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Gündüz, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın etkili olduğu bölgedeki su altı araştırmalarının yaşanan depremlere ve kıyı değişimlerine ışık tuttuğunu söyledi.

Yüzey araştırmalarında, Altınova kıyı şeridinde iki ayrı noktada su altında arkeolojik buluntular belirlendiğini hatırlatan Gündüz, "Evliya Çelebi'nin de bahsettiği bir iskele ve deniz feneri olduğu düşünülen yapı kalıntısının yanı sıra su altında bir de yapı grubu tespit edilmiştir. Yazılı kaynaklardan, Bizans döneminden Osmanlı'nın son dönemine kadar kullanıldığını öğrendiğimiz iskele ve deniz feneri, bölgenin Osmanlı dönemindeki önemine ışık tutmaktadır. Evliya Çelebi de Seyahatname'sinde bu iskeleden karaya indiğini belirtmektedir." dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Batık Kibatos KalesiŞifre
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