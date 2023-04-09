Başkan Kartoğlu, gençlere gençlik merkezi müjdesi verdi

İSTANBUL- Başakşehir’in genç belediye başkanı Yasin Kartoğlu, ilçedeki okulları ziyaret etmeye devam ediyor. “Gençlerle birlikte daha güçlüyüz” diyerek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Başkan Kartoğlu, Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Konferans salonunu tamamen dolduran öğrencilere Başak Mahallesi’nde yapımı tamamlanan gençlik merkezinin yakında açılacağının müjdesini verdi.

“Her mahallemizde kütüphane yapıyoruz“

Hayata geçirdikleri projelerin “Başakşehirli” mobil uygulamasından takip edilebileceğini ifade eden Başkan Kartoğlu, “Başak mahallemizde yeni bir gençlik merkezinin inşasını tamamladık. İçinde havuz, fitness salonu, kadın merkezi ve üst katlarında kütüphane var. Mola Kafe ve önünde çok güzel park alanı da olacak. Orada doya doya vakit geçireceksiniz. Nasip olursa bir, iki ay sonra açacağız. Ayrıca her mahallemize kütüphane yapıyoruz. Bunların hepsi ‘Başakşehirli’ mobil uygulamamızda var. Oradan takip edebilirsiniz.” şeklinde konuştu.

“Başakşehir, sıfır atığın ete kemiğe büründüğü ilçe”

Sıfır atık çalışmalarıyla ilgili bir soruya cevap veren Başkan Kartoğlu, “Sıfır atık ile ilgili birçok projemiz var. Evlere ve okullara dağıtım kutuları verdik. Bunları geri dönüşümle alıyoruz. Sitelerde oturanlara da ücret ödüyoruz. Bu sayede hem atıklar değerlenmiş oluyor, hem de sizler sisteme dahil oluyorsunuz. Başakşehir Belediyesi sıfır atıkta ilk başarı belgesi alan ilçe belediyesi oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan’ın da net bir ifadesi var; ‘Başakşehir, sıfır atığın ete kemiğe büründüğü ilçe’ dedi. Bu, bizim için çok büyük bir gurur.” ifadelerini kullandı.

HABER: GİZEM ÇAKAL