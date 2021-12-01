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BANU NOYAN’IN İLK İMZA GÜNÜNDE HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

01 Aralık 2021 Çarşamba 16:05
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BANU NOYAN’IN İLK İMZA GÜNÜNDE HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ

‘‘Biraz Söz Dinle’’

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Ulusal ve uluslararası organizasyonların yanı sıra güzellik yarışmaları ve moda gösterilerinin koreografisini de yapan Banu Noyan, hem iş yaşamı hem de özel hayatındaki deneyimlerini paylaştığı kitabı “Biraz Söz Dinle” nin ilk imza gününü, 27 Kasım Cumartesi günü, Saat: 15.00 ‘de İstanbul’un seçkin alışveriş ve yaşam merkezleri,  Marmara Park AVM D&R ‘da gerçekleştirdi..

İmza günü boyunca, kitap imzalatmak ve kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Banu Noyan, heyecanı ve mutluluğu bir arada yaşadığını dile getirdi. “İlk kitabım ve ilk imza günüm, ilkler her zaman özeldir” diyen Banu Noyan, televizyona ne zaman geri döneceği yönündeki ısrarlı soruları, en kısa zamanda, şeklinde yanıtladı ve yeni projelerle ekranlarda yer alacağının da sinyallerini verdi.  

Banu Noyan’ın kitabı “Biraz Söz Dinle”nin bu ilk imza gününe özellikle İletişim öğrencileri yoğun ilgi gösterirken, kendilerine yol gösterici bir kitap olduğunu, hem eğitim, hem iş hayatında faydalanacakları özel bir rehber olduğunu dile getirdiler.

Banu Noyan’ı ailesinin de yalnız bırakmadığı imza gününde Annesi ve kızı Miray Doğan’la birlikte poz verdi. 

BÜYÜK BEDEN KADINA PSİKOLOJİK ŞİDDET

Kadın-erkek ilişkileri, iş hayatındaki iletişim ve annelik/kadınlık hallerini de ele alan Banu Noyan, eserinde ayrıca çok ses getirecek bir bölüme yer verdi. Büyük beden kadınların yaşadığı olumsuz durumları ve özellikle erkekler tarafından maruz kaldıkları psikolojik şiddeti değerlendiren Noyan, “Kadının bedeni yok” diyerek kadınlara özgüvenlerini kazanmaları için önemli tavsiyelerde bulundu.


ÜNLÜ YILDIZLAR ONU ANLATTI

Banu Noyan, A7 Kitap tarafından okura sunulan “Biraz Söz Dinle ”de Yıldırım Mayruk, Haldun Dormen, Cemil İpekçi, Neslihan Yargıcı, Müge Anlı, Çiğdem Tunç, Emre Kınay, Cem Özer, Seda Akgül, Armağan Çağlayan, Şenay Akay, Özge Ulusoy gibi sanat, moda ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinin kitapla ve kendisiyle ilgili görüşlerine de yer verdi. İşte onlardan birkaçı...

Haldun Dormen: Sevgili Banu Noyan’la birkaç kez çalışma fırsatı buldum ve çok mutlu oldum. Banu Noyan ne istediğini bilen, bunu yaptırtmakta hiç güçlük çekmeyen, çalışılması ve anlaşması çok kolay bir insandır. Kitabının bu işte çalışanların tümüne yararlı olacağına inanıyorum. Kitabın hayırlı olsun.

Yıldırım Mayruk: Sevgili kızım Banu; her şeyin üstesinden geldin ve geliyorsun, gururumsun. Ama... “Biraz Söz Dinle.” Başarından eminim, sevgilerimle.

Cemil İpekçi: Banu’cuğumda gördüğüm en önemli özellik yaptığı, başladığı işe inanması ve yolunda yürümesi. Bunun yanı sıra yenilikçi, vizyoner, iş disiplini inanılmaz ve çalıştığı kişileri şımartması –ki bu çok güzel bir özellik- kişiye duyduğu saygıyı gösterir. Boşu boşuna kimse başarılı olmuyor. Banu Noyan buna iyi bir örnektir; yılmadan, pes etmeden hedefine devam eden başarılı bir iş kadını ve vefalı bir dost

Neslihan Yargıcı: Banu, özgün bir kişilik! Ne istediğini bilir, tuttuğunu koparır. Sevince sever, otur dedi mi oturtur. Gitti mi, çeker gider, arkasına bakmaz. Sana söylüyorum kızım, sen anla gelinim.

Müge Anlı: Sevgili Banu Noyan’ın yüreğinde yer edinen dostlarında olduğu gibi değerli okuyucularının da kalbine dokunacağına inancım tam. Çalışkanlığıyla harmanlandığı deneyimlerini paylaştığını bildiğim kitabının her satırını keyifle okuyacağız. Adım attığın her işte olduğu gibi bu alanda da ismini yukarıları taşıyacağından eminim.

Çiğdem Tunç: Yaşamdaki her olguyu “projelendirme” gücü, azmi, kararlılığı ve hedefi 12’den vurabilme becerisi. Bunlar bir kadının, başarı hikâyesini oluştururken şaşmadığı, öz manifestosu... Kitap yazmış. Şaşırdım mı? Hayır! 10 tane daha yazsa şaşırır mıyım? Hayır! Üstelik en çok da bana sarf ettiği sözler gibi başlıklandırmış: “Biraz Söz Dinle” Önce kıyamet kopartırım ama hep dinlerim ben de... Çünkü “Banu Noyan” diye yazılır, “Başarı” diye okunur. Nice nice serüvenlere sağlıkla...

Sinan Akçıl: Banu Noyan’a kendi işinin Messi’si diyorum. Çünkü, başarı öykülerini benzetiyorum. Disiplin, azim, prensip ve kafasına koyduğunu başarmak denilince, benim aklıma Banu Noyan geliyor. Kısacası; sen de hayatta başarılı olmayı kafana koyduysan eğer, hemen al bu kitabı eline ve “Biraz Söz Dinle… “

Emre Kınay:Banu Noyan; hayatımın birçok önemli gününde hep yanımdaydı. O kadar çok hatıra ki anlatmaya sayfalar yetmez. Sadece birinden bahsedecek olsam, kızımın doğduğu günü anlatırım. Daha sayamayacağım birçok gün ve acı tatlı güzel hatıralarla geçen yıllar… Şimdi de ilk kitabında, iki cümle olsun katkıda bulunmak beni çok mutlu ediyor. İlk olabilir ama son olmayacağını da biliyorum. Cümlelerin eksilmesin, artsın, taşsın. Kitap, kitaplar olsun…

Son Güncelleme: 01.12.2021 16:07
Anahtar Kelimeler:
BANU NOYANIN İLK İMZA GÜNÜNDE HAYRANLARINDAN YOĞUN İLGİ
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