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Bandırma Gemi Müzesi'nde ara tatil yoğunluğu

Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a geldiği vapurun bire bir kopyası olan Bandırma Gemi Müzesi, 9 günlük ara tatilde öğrenci ve velilerin ilgi odağı oluyor.

Bandırma Gemi Müzesi'nde ara tatil yoğunluğu

Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlatmak için Samsun’a geldiği vapurun bire bir kopyası olan Bandırma Gemi Müzesi, 9 günlük ara tatilde öğrenci ve velilerin ilgi odağı oluyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 12:45
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Bandırma Gemi Müzesi'nde ara tatil yoğunluğu

SAMSUN - Kentte, öğrenciler ve veliler, bu yıl ilk defa uygulanan 9 günlük ara tatilde müzelere akın etti. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş mücadelesini başlatmak için Samsun’a geldiği Bandırma Vapuru'nun bire bir aynısı olarak sergilenen Bandırma Gemi Müzesi de, ara tatilde en çok ziyaret edilen yerlerden biri oldu. Başta öğrenciler ve veliler olmak üzere çok sayıda kişi müzeyi ziyaret etti. Çevre illerden gelen öğrenciler de, müzeye yoğun ilgi gösterdi. Müzede, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bal mumu heykellerinin sergilendiği oda da ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

'YOĞUN ZİYARET ALIYORUZ'

Müzede rehber olarak görev yapan Zeynel Abidin Diktere, ara tatilde ziyaretçi yoğunluğunun arttığını belirterek, “Ara tatilde öğrenciler müzeye gelmeye başladı. Gelen öğrencilerimize alt katta bulunan sergi salonumuzda, milli mücadeleyi, Atatürk’ü ve Samsun’u anlatmaya çalışıyoruz. Ayrıca içeride Atatürk’ün kıyafetleri de sergileniyor bunlarla ilgili de bilgiler veriyoruz. Bu 9 günlük tatilde ziyaretçi sayısında yüzde 50 oranında bir artış yaşandı. Müzeyi yılda ortalama 500 bin kişi ziyaret ediyor, bu yıl bu sayının artmasını bekliyoruz. Tatil nedeniyle yoğun ziyaret alıyoruz ”dedi.

'MÜZEYE AYRI BİR ÖNEM VERİYORUZ'

Ara tatil dönemini iyi geçirmek istediklerini söyleyen ziyaretçi Çoşkun Altun, “Arkadaşlarımız ve ailemizle birlikte Bandırma Gemisi Müzesi’ni ziyarete geldik. Bu yıl uygulanan ara tatil bizim için çok verimli geçiyor. Öğretmenlerimiz ve biz bu ara tatili çok iyi geçirmek istiyoruz. Bu ara tatil çocuklarımız içinde bir nefes almak için olanak oldu. Bandırma Vapuru'nun Samsun açısından çok ayrı bir önemi var" diye konuştu.

BANDIRMA GEMİ MÜZESİ

2003 yılında yapılan Bandırma Vapuru'nun bire bir kopyası olan gemi, 2005 yılından bu yana kentte 'müze gemi' olarak hizmet veriyor. 35 bin metrekarelik Milli Mücadele Açık Hava Müzesi’nin içinde yer alan Bandırma Müze Gemisi'nde Mustafa Kemal Atatürk’ün kişisel eşyasının da yer aldığı 189 eser sergileniyor. Atatürk’e ait fotoğraflar, 1870'li yıllarda yapılmış duvar saati, telefon, cetvel, pergel, kendi el yazısının yer aldığı metinler ve kıyafetleri de müzede yer alan eserler arasında bulunuyor.

DHA

Son Güncelleme: 21.11.2019 05:08
Anahtar Kelimeler:
Bandırma Gemi MüzesiTatil Yoğunluğu
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