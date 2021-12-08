BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ’NÜN İLK FRAGMANI, BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Gerçek hayat hikayesinden esinlenen ve “Otur oturduğun yerde, diyenlere inat” gökyüzüne füze göndermeyi başaran, kısıtlı imkanlara, engellere rağmen tüm dünyaya bu büyük yarışta “Biz de varız” diyen Bandırmalı gençlerin hikayesini anlatan “Bandırma FüzeKulübü”nün ilk fragmanı, geçen akşam yayınlandı. Fragman, kısa sürede ilgi odağı oldu ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BANDIRMA FÜZE KULÜBÜ’NÜN “SANAT GÜNEŞİ” SÜRPRİZİ…

1950’li yılların Bandırma’sında geçen bir hikayenin anlatıldığı filmin ilk fragmanında, bir de sürpriz vardı. Sanat güneşimiz Zeki Müren’in doğum gününde, yayına çıkan fragman, ünlü sanatçının sesinden bir eseri seyirci ile buluştururken, onu özleyen sevenleri ve Bandırma Füze Kulübü sinema filmi adına, paşaya saygı ve sevgisini sundu.

BİLİME, İNSANLIĞA HİZMETTE SINIR TANIMAYAN EKİP

Fragman, 1950’li yıllarda küçük bir ilçede kısıtlı imkanlarla, engellerle füze yapımına girişen Bandırmalı gençlerin ve her zaman onların yanında yer alan, ‘bilime hizmet insanlığa hizmet diyen’ dostlarının ve öğretmenlerinin desteğini, kasaba halkına yaptıkları önemli davete çağrılarını konu alıyor ve sürpriz bir sahne ile bitiyor.

NASA’DA TÜRKÇE GERİ SAYIM…

Filmin fragmanında, NASA’da uzaya ilk uyduyu gönderen ekipte yer alan, Türkçe geri sayım yaparak tarihe geçen Türk mühendislerinin ve Bandırma’da uzaya füze yollayan gençlerin başarıya giden yolda aynı noktada buluştukları vurgulanıyor.