BALTHAZAR, 20 KASIM’DA İSTANBUL’DA

HABER: NEDRET HOTUN

Solo projeleriyle daha önce Salon İKSV'ye de konuk olan indie rock ikilisi Balthazar, müziğin neşesini paylaşmak ve yeni şarkılarını canlı çalmak için bir kez daha İstanbul’a geliyor. Belçikalı grup, pandemi sonrası ilk turnelerinde, +1 Katkılarıyla: Gezgin Salon kapsamında 20 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena’da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Belçika'nın Gent kentinden çıkma lise arkadaşları Jinte Deprez ve Maarten Devoldere'in ruha dokunan pop rock'u, 2019'daki dünya turneleri sırasında yazıp pandemi döneminde kaydettikleri yeni albümleri Sand ile yeni bir soluk kazanıyor ve müzikseverlere kocaman bir nefes aldırmak üzere İstanbul'a da uğruyor. Beşinci albümleri Sand’de Balthazar, 2010'da eleştirmenlerin olduğu kadar müzik tutkunlarının da aklını başından alan ilk albümleri Applause'daki kadar taze ve enerji dolu. Tutkulu doğaçlamaları, incelikli melodileri ve alametifarikaları haline gelen dizgin tanımaz yaratıcılıkları yeni albümde de dikkat çekiyor. Melodi ve ritim hâkimiyetlerinin doruğundaki ikili, bu albümde maharetlerini ilk kez minimal pop düzenlemeleriyle gösterişten uzak bir elektronikanın kesiştiği yerde deniyor. İkilinin canlı çalmaktan aldıkları keyfin her notasına yansıdığı albüm, sahneden uzak kaldıkları günlerin acısını çıkaracakları pandemi sonrası turnelerinde, ilk defa İstanbullularla buluşacak.