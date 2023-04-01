"Bale Gala-Minkus Gecesi" Süreyya Operası'nda sahnelendi

İSTANBUL AA- İDOB, klasik bale repertuvarında önemli yere sahip Ludwig Minkus'un müzikleriyle hareket bulan bale eserlerinin, artistik açıdan zor ve güzel bölümlerinden oluşan bir seçkiyle bale severlerin karşısına çıktı.

Etkinlikte Paquita'dan "Pas de Deux", La Bayadere'den "Grand Vals", "Pas de Deux", "Saray Dansı", "Altın İdol'ün Dansı", "Hint Dansı (Indus)", "Pas d'Action", "Gölgelerin Krallığı" ve Don Kişot'tan "Grand Pas de Deux" bölümleri sahnelendi.

Eserleri, Berfu Elmas, Büşra Ay, Berin Kocabaşoğlu, Ami Naito, Çağatay Özmen, Yılmaz Berkay Günay, Can Bezirganoğlu, Zuhal Karaca, M. Nuri Arkan, Deniz Polat, Merve Topaldemir, Zeynep Güçoğlu, Sanem Şilliler, Melis Gülmen, Eda Y. Dürüm, Naz Kurtuluş, Asena Ökte, Nisa Deniz Ekmekçi, Ezgi Gemalmaz, Zeynep İşçimenler, Elifsu Pamukçu, Naz Özakıncı Büklü, Hazal Çoruk Tunay, Elenay Bacı, Ecem Ovat, Ege Timoçin, Cem Çelik, Cenk Tan Karayel, Berkay Topçuoğlu, Tufan Elitaş, Ayşe Aras, Alican Güçoğlu, Arda Erkara, Selin Kurt, Buket Polat, Dilara Çakmak, Zeynep Sude Taşdelen ve Rüya Duran yorumladı.

Gösteri, bu akşam 20:30'da yeniden sahnelenecek.