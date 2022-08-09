BALART Sergisi - KAFFA MİRO’da  

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Balat’ın özgün cafe’lerinden olan Kaffa Miro’nun sanat galerisi “Balart” sergisi ile 6 - 31 Ağustos tarihleri arasında sanatseverlere eşsiz bir deneyim yaşatıyor.

Tüm üretim dönemlerine tanıklık etme imkanı sağlayacak olan “Balart” sergisi 25 gün boyunca sanatseverlerle buluşacak. Galerist Hakan Körpi “Sergide sanatçıların resim, heykel ve özgün baskılarından oluşan eserlerini görme şansına sahip olacaksınız. Tüm Sanatçı ve Sanatseverleri bu güzel sergiyi görmeye davet ediyorum.” dedi.

Sergide Eserleri Olan Ayşen Uğur; 1974 Mersin doğumlu, Bilkent Üniversitesi-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunuyum. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Eğitimine devam ederken seramik kursuna katıldım ve Yüksek Lisansı yarım bırakıp, kendi seramik atölyemi açtım. 2003 yılından itibaren seramik çalışmalarına devam ediyorum. Profesyonel çalışmalarım ve sergi katılımlarım 2020 Pandemi döneminde başladı. Şu ana kadar yurtiçi ve yurtdışı olmak olmak üzere 12 sergide Seramik çalışmalarım ziyaretçilerin beğenilerine sunuldu. 2020 yılından itibaren sergi katılımları haricinde TORO-Si Anatolian Lux Ceramics Markası ile Özgün Tasarım fonksiyonel objelerim İstanbul ve dışındaki Tasarım Mağazalarında ve online olarak satışa sunulmaktadır.

Sergi, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Kaffa Miro - Vodina Cad. No: 39A Balat - İstanbul adresinde açık olacak.