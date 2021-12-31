Balaban Sanat Galerisi - “Karşılama’’ Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Yeni yılı karşılamaya az bir zaman kalmışken, Balaban Sanat Galerisi yeni yılı, yirmi değerli sanatçının katılımıyla gerçekleşecek “Karşılama’’ adlı sergi ile karşılıyor. Figüratif resim ve heykel anlayışına sahip sanatçıların eserleri ile birlikte yer alacağı sergi 29 Aralık 2021 - 12 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Sergi her gün 10.00 – 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olup etkinlik alanına HES kodu ile girilebilecek ve ziyaret aynı anda maksimum 25 kişi ile sınırlı tutulacaktır.

Katılımcı Listesi: Cansu Kahraman, Civan Aydın, Dilan Demirbağ, Ezgi Ekim Can Elif Aydemir, Fatih Karakaş, Feyyaz İnanç, Dinçer Güngörür, Hasan Nazım Balaban İlayda Kepez, Kerim Tıp, Neslihan Demircioğlu, Mustafa Delioğlu, Orhan Umut, Ömer İnan, Ömer Eken, Sertap Yeğin, Sezai Aydın, Tünay Tunç, Ufuk Güneş Taşkın



