BAKANLIKTAN SİNEMA SEKTÖRÜNE DEV DESTEK

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Toplantıda 7 ‘İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film’ yapım projesine 5 milyon 250 bin lira, 16 ‘Uzun Metrajlı Sinema Film’ yapım projesine 18 milyon 600 bin lira, 1 ‘Çekim Sonrası Projesi’ne 500 bin lira ve 2 ‘Ortak Yapım Projesi’ne 700 bin lira destek sağlandı.

Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Fikret’le, Mustafa Kara’nın ‘Mevsimlerin Ardından’ isimli yeni projeleri 1 milyon 800 bin lira destek almaya hak kazandı.

Tolga Karaçelik, Tarık Aktaş, Ferit Karahan, Seyid Çolak ve Osman Sınav’ın filmleri de desteklenen projeler arasında yer aldı.