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Bakan Ersoy: Türkiye, dünya turizm alanında açık ara en etkili tanıtım yapan ülke oldu

29 Eylül 2022 Perşembe 15:34
Bakan Ersoy: Türkiye, dünya turizm alanında açık ara en etkili tanıtım yapan ülke oldu

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye olarak son üç yıldır TGA ile dünyada turizm alanında açık ara en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke oldu. Yoğun tanıtım kampanyaları sayesinde ziyaretçi sayısında sene başında duyurulan 42 milyon hedefini 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefini ise 37 milyar dolara yükselttik." dedi.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Eylül ayı bilgilendirme toplantısı ve geleneksel öğle yemeği bugün saat 13.00'da Beyoğlu'nda gerçekleşti. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TÜROB Başkanı Müberra Eresin, konsoloslar ve otel müdürleri katıldı. 


 

"35 MİLYAR DOLAR HEDEFİ 37 MİLYAR DOLARA YÜKSELTTİK"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Başarılı ve hedeflerimizin üzerinden tamamlamaya hazırlandığımız turizm sezonunun ardından bugün sizlerle birlikte bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılına yani 2023'e yönelik sektörel hazırlıklarımızı masaya yatıracağız. Yılın başını hep beraber hatırlayalım. Önümüzde belirsizliklerle dolu bir sürecin olduğu değerlendiriliyordu. Biz tüm bu olumsuz senaryolara kulaklarımızı tıkayarak yol haritamızı belirledik. Tanıtımlarımızı arttırarak, tedbirlerimizi alarak ve hedeflerimizi küçültmeden çalışmalarımıza başladık. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı aracılığıyla 33 ülkenin ulusal televizyon kanalı ile 200 ülkedeki global haber kanalları ve dijital mecralarında Türkiye'mizin tanıtımlarını gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra 77 ülkeden 2 bin 55  basın mensubu, kanaat önderi ve bin 539'u tur operatörü olmak üzere 3 bin 613 kişiyi ülkemizde misafir ettik. Bu ağırlamalar sonucunda 34,2 milyar basın erişimi, 486 bin sosyal medya erişimi sağlandı. Ağırlamalarımız da devam ediyor. Bu tıklanma oranlarımız da artmaya devam ediyor. Türkiye olarak son üç yıldır TGA ile dünyada turizm alanında açık ara en yoğun ve en etkili tanıtım yapan ülke oldu. Yoğun tanıtım kampanyaları sayesinde ziyaretçi sayısında sene başında duyurulan 42 milyon hedefini 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefini ise 37 milyar dolara yükselttik" dedi.


 

"MICHELIN REHBERİ İSTANBUL'U RADARINA ALDI"

Bakan Ersoy "İleriye yönelik rezervasyonlarda oldukça iyi gidiyor. Yılsonunda revize ettiğimiz hedeflerin de geçileceğine gönülden inanıyorum. 2016 yılında 62 dolara kadar gerileyen kişi başı gelirlerimizi 2016'ya göre yüzde 35 kaydederek 83 dolara çıkartmayı hedefliyoruz. Sezona endişeli başlayan Antalya bazını ele alacak olursak temmuz ayı itibariyle turist kapasitesinde maksimum verimi Antalya'da da yakaladık. 2021 yılında 9 milyon turist ağırlayan Antalya'nın 2022 yılında yaklaşık 13 milyon ziyaretçiyi misafir edeceğini öngörüyoruz. İstanbul ise mayıs itibariyle aylık fazla pandemi öncesi rakamlarını yakalamaya başladık. Yılsonunda 15 milyon ziyaretçiyi misafir edeceğini öngörüyoruz. Şimdiye kadar ulaştığımız noktayı size rakamlarla anlattım. Şimdi biraz nasıl bu rakamları yakaladığımızı paylaşacağım. Tanıtımı yaptık. Tanıtım hayati derecede önemli bizim için ama bu tanıtımın altının çok iyi doldurulması gerekiyor. Bunun için de ürün çeşitliliğine gittik. Sadece pazar çeşidine değil aynı zamanda ürün çeşitliliğine de gittik. Kruvaziyer, arkeoloji turizmi ve kültür turizmi alanında özel projelere imza attık. Türkiye'nin yerel, özgün ve doğal değerlerini ortaya çıkarmak için planlanan rota çalışmalarını bu süreçte tamamladık. Antik medeniyetleri kapsayan yürüyüş ve bisiklet yolları, Evliya Çelebi, Mimar Sinan gibi kültürel rotalar, 7 kiliseler, kibelenin yolculuğu, peygamber rotası gibi inanç notaları ile peynir rotası, bağ yolları ve gastronomi rotalarını hayata geçirdik." diye konuştu.

Bakan Ersoy şöyle devam etti:

"Gastronomimizi tanıtmak için harekete geçtik. Emeklerimiz sayesinde dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemi olan Michelin Rehberi İstanbul'u radarını aldı. 11 Ekim'de restoran listesini açıklayacak. İstanbul nihayet yıllar sonra 38'inci ve istasyon olarak Michelin Rehberinde yerini alıyor. Ama biz İstanbul'da sınır tutmaya niyetli değiliz. İnşallah yakın bir gelecekte İzmir, Çeşme'yi ve Bodrum'da bu rehberin içine öncelikli olarak aldırmak için çalışmalarımız gayretlerimiz devam ediyor. Arkeoloji turizminde önemli çalışmalara imza atacaklar. Geçen sene altı yüz yetmiş noktada kazı yaparak dünyada birinci olduk"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan ErsoyDünya TurizmTürkiye
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