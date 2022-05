Bakan Ersoy: Sokak ve meydanlar sahneye dönüşecek

İSTANBUL - Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu Festivallerinin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değer kazandırmak adına başlayıp neticelendirdiğimiz Kültür Yolu projesini yaygınlaştırmayı, festivali, diğer şehirlerimizi de dahil ederek festivallere dönüştürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi kararlaştırdık" dedi.



İstanbul ve Ankara'nın, tarihi ve güncel kültür zenginliklerine canlılık katmak ve sahip oldukları kültürel mirası dünya vitrinine taşımak üzere hayata geçirilen Beyoğlu ve Başkent Kültür Yolu projelerinin tanıtım toplantısı, Beyoğlu'ndaki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek festivallerin detaylarının paylaşıldığı tanıtım toplantısına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.



Festivallerin 2 bine yakın etkinliğe ve 6 binden fazla sanatçıya ev sahipliği yapacağı öğrenildi.





DİĞER ŞEHİRLERİMİZİ DE DAHİL ETMEYİ KARARLAŞTIRDIK



Geçen yıl gerçekleşen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin başarılı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Hiçbir zaman olanla, ulaşılan seviyeyle yetinmediğimizi sizler de biliyorsunuz. İstanbul'a ve Türkiye'ye marka değer kazandırmak adına başlayıp neticelendirdiğimiz Kültür Yolu projesini yaygınlaştırmayı; Festivali, diğer şehirlerimizi de dahil ederek festivallere dönüştürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi kararlaştırdık. Bu ay Beyoğlu ile beraber Başkent Kültür Yolu Festivali'ne de start veriyoruz" dedi.





İSTANBUL'DA 84 FARKLI NOKTA DA BİN 500'DEN FAZLA ETKİNLİK OLACAK



İstanbul'daki festivalin detaylarını paylaşan Ersoy, "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali bu yıl, 53 farklı kültür sanat kurumunun da katılımıyla 84 farklı noktada, 4 bin 500'ün üzerinde sanatçının bin 500'den fazla etkinliğine ev sahipliği yapacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin açılışı, Rebetiko müziğinin önde gelen isimlerinden Glykeria'nın AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleştireceği özel bir konserle yapılacak" diye konuştu. Bakan Ersoy, "16 gün boyunca sokak ve meydanlar da sahneye dönüşecek. Galata Kulesi, Şişhane Meydanı, Fransız Sokağı, Tomtom Sokak, Odakule, Karaköy Vapur İskelesi ve daha pek çok yer, açık hava sahneleri ile festival havasını yaşatacak. Mazhar Alanson, Yeni Türkü, Ceylan Ertem, Emir Ersoy, Gökhan Türkmen, İrem Derici, Jabbar, Karsu, Melek Mosso, Metin Özülkü, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Rafet El Roman, Sattas, Simge Sağın, Yedinci Ev, Can Bonomo ve daha nice popüler isim ücretsiz konserlerde sevenleriyle buluşacak. Galataport'tan başlayan; Galata Kulesi, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Hatıra Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Emek Sineması ve Garibaldi Sahnesi gibi önemli kültür-turizm noktalarını içine alarak İstanbul AKM'ye ulaşan 4,1 kilometrelik bu alan bir kez daha her yaştan, her kesimden insanımıza hitap edecek bir etkinlikler silsilesine sahne olacak. İstanbul'da sanatın her rengi, her sesi ve biçimi bir arada sanatseverlerle buluşacak" diye konuştu.





ANKARA'NIN MARKA DEĞERİNİ ARTIRACAK



Başkent Kültür Yolu ve Festivali'nin detaylarını da paylaşan Ersoy, "Başkent Kültür Yolu Projesi, Beyoğlu Kültür Yolu Projesi ile birlikte Türkiye'nin en kapsamlı kültür-sanat projesi olma özelliğini taşıyor. Ankara, Başkent Kültür Yolu ekseninde gerçekleştirilecek festival ile ilk kez geniş çapta bir kent festivaline kavuşuyor. Başkent Kültür Yolu rotası, 4.7 kilometrelik bir güzergahta Ulucanlar Müzesinden başlayarak CSO Ada'ya kadar uzanıyor. Başkent Kültür Yolu ve Festivali, Anadolu'nun en eski uyarlıklarına ev sahipliği yapmış, 20'nci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olarak bir kez daha yükselmiş olan Ankara'nın marka değerini artıracak ve dünya başkentleri arasındaki öncü konumunu sağlamlaştıracaktır" dedi.





ANKARA'DA BİN 500'DEN FAZLA SANATÇI SANATSEVERLERLE BULUŞACAK



Başkent Kültür Yolu Festivali'nin detaylarına ilişkin Bakan Ersoy, " Festival 300'den fazla etkinlikte bin 500'den fazla sanatçıyı sanatseverlerle buluşturacak.Başkent Kültür Yolu Festivali, CSO Ada Ankara'da Güney Koreli K-Pop grubu Mirae'nin açılış konseriyle başlayacak" ifadelerini kullandı.





SENEYE İZMİR DE DAHİL EDİLECEK



Bakan Ersoy, "İki festival toplamda 2 bine yakın etkinliğe ev sahipliği yapacak; 6 binden fazla sanatçının performansına sahne olacak. Çok rahat söyleyebiliriz ki Türkiye, dünyada sadece birkaç örneğini görebileceğiniz, uluslararası seyahatlerde belirleyici olan ve ciddi ziyaretçi kitlelerini cezbeden marka kültür-sanat festivallerine kavuşmaktadır. İstanbul öncü adımdı, Ankara ile inşallah başarımızı perçinleyeceğiz. Bu adımları 1-16 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır Sur Festivali takip edecek. Seneye Mayıs ayı itibarıyla kültür yolu festivallerine İzmir'i de dahil etmiş olacağız" dedi.





FARKLI KÜLTÜREL DENEYİMLERİ YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLAMAKTAYIZ



Bakan Ersoy, "Bu kültür yolları ve festivaller hiç şüphesiz ki ev sahibi şehirlerimizin ve bölgelerin sosyal hayatını zenginleştirecek; kültür zenginliğinin korunmasında, sahip olduğu özgün değerler vesilesiyle gelişmesinde ve uluslararası düzeyde tanınmasında etkili olacaktır. Bakanlık olarak biz bu projelerle şehirlerin kültürel, mimari ve tarihi miraslarına dikkat çekerken, farklı kültürel deneyimleri de yaygınlaştırmayı amaçlamaktayız" diye konuştu.





BÜYÜME VE GELİŞMEYE CİDDİ KATKILAR YAPMAKTADIR



Bakan Ersoy, "Turizmin ülke çapında gelişmesine, şehirlerimizi marka şehirler yapmaya, eşsiz kültür mirasımızın yaşatılması ve tanıtılmasına, sanatta özgün ekollere sahip bir ülke konumuna gelmemize dair hedeflerimize kararlılıkla ilerliyoruz. Attığımız her adım, hayata geçirdiğimiz her proje ve geleceğe dair yaptığımız tüm planlar birbiriyle bağlı, organik bir bütünün parçasıdır. "Turizm ve Kültürö bu bütünün ismidir. Her bir başlık kendi içinde özgün değerler taşımakta, birlikte ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında büyümeye ve gelişmeye çok ciddi katkılar yapmaktadır" dedi.





ETKİNLİK DETAYLARINA BURADAN ULAŞILABİLECEK



Etkinlik ile ilgili detayların paylaşıldığı siteleri de belirten Bakan Ersoy, "Burada şu önemli hatırlatmayı yapmak istiyorum. Etkinliklerle ilgili bütün ayrıntılara festivaller için hazırlanan "www.beyoglukulturyolu.com" ve "www.baskentkulturyolu.com" web siteleri ile yine "Beyoğlu Kültür Yolu" ve "Başkent Kültür Yolu" adlı mobil uygulamalarımız üzerinden ulaşılabilmektedir. Biletli etkinliklerin biletleri, "sanatcepte" uygulaması ve "biletinial.com" üzerinden alınabiliyor" dedi.